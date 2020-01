Kim Kardashian révèle ses enfants, North & Saint West, enfin «s’entendre»

En tant que maman de quatre enfants, Kim Kardashian West connaît la rivalité entre frères et sœurs. Cela est d’autant plus vrai que ses enfants ont tous moins de sept ans et sont assez proches. Avec son mari, Kanye West, la propriétaire de KKW Fragrance élève quatre enfants qui ont tous des personnalités très différentes. Leur enfant aîné, North West, a six ans et prend sa mère avec son amour de la mode et du maquillage. Semblable à son père, elle possède également une personnalité plus grande que nature, qui ressemble à une diva hilarante.

Nord-Ouest, Kim Kardashian Ouest, Saint Ouest et Kanye Ouest | Images TheStewartofNY / GC

Les enfants de l’Ouest ne s’entendent pas toujours

Saint West, qui en a récemment fait quatre, serait un amoureux qui a un grand sourire pour tous ceux qu’il rencontre. Kardashian West a été franc sur le fait que son fils aîné est l’une de ses personnes préférées et l’une des personnes les plus gentilles qu’elle connaisse. Selon la star de télé-réalité, sa plus jeune fille, Chicago West, est une gourmande autoritaire qui aime prendre des photos et est pleine de sens. Le bébé de la famille, Psaume Ouest, prend après son frère aîné dans l’attitude et a apparemment apporté une synergie à la maison Ouest. Kardashian West apprécie beaucoup la paix que son petit garçon a apportée parce que ses enfants ne se sont pas toujours bien entendus.

Malgré le doux comportement de Saint West, North West n’a jamais été un grand fan de son petit frère. Bien qu’elle ne soit éloignée que de deux ans, elle a gardé ses distances avec lui jusqu’à très récemment. En 2017, lorsqu’elle hébergeait Live With Kelly et Ryan, Kardashian West a révélé qu’elle pensait à l’origine que North West traversait une phase et s’habituait à ne pas être une enfant unique. Mais, même après la naissance de Chicago West, l’homme de 39 ans a révélé que North West n’était pas un fan de Saint. «Elle n’aime pas son frère. C’est tellement difficile pour moi », a expliqué Kardashian West à propos de ses enfants.

North West a souvent ignoré ses frères et sœurs

En fait, avant la naissance du Psaume, North West a refusé de reconnaître le fait qu’elle avait des frères et sœurs. «North agit en tout temps comme une enfant unique. Je pense qu’elle est un peu confuse. Elle est au-delà de la jalousie maintenant. Elle me dit: «C’est mon monde.» Elle m’a dit l’autre jour: «Maman… nous avons juste besoin d’avoir un autre petit frère pour que Saint puisse me laisser tranquille… pour que les filles puissent être de ce côté de la maison et les garçons peuvent être de ce côté de la maison. Elle a un panneau sur sa porte qui dit: «Aucun garçon autorisé». Elle ne laissera même pas Saint entrer dans sa chambre. S’il le fait ou s’il est avec moi et que je dois prendre soin des deux … c’est comme la pleine guerre », a révélé Kardashian West à People en 2019.

Kim Kardashian West a révélé que ses enfants s’entendent sur Instagram

Mais l’animosité entre ses enfants semble avoir cessé récemment. Le 28 janvier 2020, Kardashian West s’est rendue sur sa page Instagram pour partager d’adorables photos de North et Saint West en train de rire ensemble à l’arrière d’une voiture. “Ils s’entendent maintenant”, a expliqué Kardashian West à ses 158 millions d’abonnés Instagram sur la nouvelle amitié de ses enfants. Nous sommes sûrs que Kardashian West est ravie que ses enfants s’entendent enfin, du moins pour le moment.