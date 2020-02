Kim Kardashian révèle ses photos de mariage aux fans en l’honneur de «Mme Collection de maquillage West ’

Kim Kardashian a épousé Kanye West lors d’une élégante cérémonie en Italie en 2014. Et de temps en temps, elle partage une photo de son mariage, mais ce n’est pas souvent. Cependant, Kardashian est allée sur Instagram pour annoncer que sa collection Mme West pour KKW Beauty était de retour en stock. Et pour ce faire, elle a rappelé son grand jour et a posté plusieurs photos de mariage à voir.

Kim Kardashian et Kanye West à Paris la veille de leur mariage | Kenzo Tribouillard / . / .

Kim Kardashian et Kanye West ont commencé à se fréquenter en 2012

Kardashian et West étaient amis depuis un certain temps avant de commencer à sortir ensemble. Mais les choses sont devenues romantiques entre les deux peu de temps après que Kardashian a annulé son mariage avec Kris Humphries (le fameux mariage de 72 jours, c’est-à-dire). Bien qu’elle n’ait pas officiellement divorcé quand elle et West ont commencé à sortir ensemble, les deux étaient séparés, et il est évident que ce que West et Kardashian ont est bien réel.

Les deux se sont mariés en Italie en 2014

Un peu plus d’un an après avoir commencé à sortir ensemble, West

et Kardashian a appris qu’ils attendaient leur premier enfant. Ils

a accueilli leur fille, North, en 2013, et moins d’un an après cela,

les deux étaient officiellement mariés. (Ils étaient ensemble depuis un peu plus de deux ans

avant de faire le nœud.)

Kardashian et West n’ont épargné aucune dépense pour leur somptueux mariage en Italie. Kardashian s’est d’abord envolée pour Paris, où elle a organisé son enterrement de vie de jeune fille – et l’élégance n’a fait que croître à partir de là. Le couple a organisé un déjeuner chez le designer emblématique Valentino Garavani, et le dîner de répétition a eu lieu au château de Versailles. Pour la cérémonie proprement dite, les invités ont été transportés de Paris en Italie par jet privé, et Andrea Bocelli s’est produite au mariage – assez incroyable, non?

«Mme de Kardashian» La collection de West lui a montré des photos de mariage

Kardashian n’a pas gardé toutes ses photos de mariage secrètes, mais elle a récemment eu une nouvelle raison de les dévoiler: sa collection de maquillage Mme West était de retour en stock. La star de la réalité et magnat de la beauté a publié des photos de son histoire Instagram de son grand jour afin de marquer le retour de la collection sur son site Web.

Kardashian a publié des photos de mariage avec West dans son histoire Instagram | Kim Kardashian West via Instagram

Elle a posté des photos d’elle se maquillant, ainsi qu’une photo d’elle portant sa robe tout en se regardant dans un miroir. Elle a également publié des images avec West qui ont probablement été prises juste après la cérémonie.

Une photo du mariage du couple | Kim Kardashian West via Instagram

Les deux voudraient toujours plus d’enfants

Les fans n’ont pas toujours confiance dans les relations avec les célébrités.

Les couples célèbres ont tendance à se séparer de façon inattendue pour diverses raisons

découlent de leur renommée. Mais pour Kardashian et West, cela semble être le vrai

traiter. Les deux ont déjà accueilli quatre enfants ensemble depuis qu’ils ont commencé

datant, et apparemment, ils en veulent encore plus. West et Kardashian ont tous deux

discuté de l’idée d’avoir sept enfants.

Mais il est possible que quatre suffise. Kris Jenner, la mère de Kardashian, est récemment apparue sur Ellen, où on lui a demandé quel enfant allait avoir un enfant ensuite. Elle a nommé trois sœurs – Kourtney, Kylie et Kendall; Kardashian West n’était pas quelqu’un que Jenner pensait accueillir prochainement un nouveau bébé.