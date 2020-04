Kim Kardashian, sa mère a négocié sa vidéo controversée | Instagram

Comme nous le savons tous, la vie de Kim Kardashian est remplie de luxes et de goûts vraiment chers. Mais … toute la vie a-t-elle été comme ça? Beaucoup se demanderont ce que la célèbre célébrité et sa famille ont fait pour atteindre le sommet et profiter de grands luxes. Et c’est que tout nous regrette vraiment jusqu’en 2003, quand Kim avec son partenaire Ray J Ils ont joué dans une vidéo s3xu @ l controversée qui a été publiée trois ans plus tard.

Vraisemblablement, la vie de Kim prendrait une tournure totale lorsque cette vidéo serait révélée, et pas seulement à cause de cela, mais à cause de sa mère Kris Jenner, qui, selon eux, était qui négocié la vidéo avec Vivid Entertainment, l’un des plus grands producteurs de films pour adultes au monde.

Selon Caras, depuis lors, la vie non seulement de Kim mais de toute la dynastie Kardashian a été rendue publique en mettant en vedette dans son émission de téléréalité “Keeping Up with the Kardashians”. C’est là que les Kardashian se sont fait connaître, notamment Kylie et Kendall Jenner. Là encore, ils ont reçu une somme très considérable pour exposer leur vie à une chaîne de télévision à tout le monde.

Tout ne s’arrête pas là, la vie de Kim est devenue le centre de tous les yeux après avoir épousé le basketteur professionnel de la NBA, Kris Humphries, Et le plus scandaleux, c’est que leur mariage n’a duré que 72 jours.

Après la nouvelle, beaucoup de ses partisans ont spéculé qu’il s’agissait d’un mariage arrangé et ils ne doutaient pas que Kris Jenner elle-même était à nouveau derrière tout cela.

C’est en 2014 qu’elle s’est remariée maintenant avec le rappeur Kanye West et au fil des ans, ils ont décidé de former une grande famille, ce qui l’a fait se démarquer et faire en sorte que tout le monde parle de son ascension et de son identification tout au long de la dynastie Kardashian célèbre avec un corps spectaculaire, femme d’affaires et mondaine, plein de luxe et d’excentricités.

Avec des informations de Michelle Orozco.

