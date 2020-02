Kim Kardashian serait «irresponsable» si elle ne parlait pas de cette chose à ses enfants, disent les fans

Kim Kardashian est, sans aucun doute, une figure extrêmement connue. Garder le contact avec les Kardashian et ses apparitions régulières lors d’événements glamours la maintiennent fermement aux yeux du public.

Elle a lancé des entreprises de beauté, une ligne de shapewear et une ligne de vêtements, construisant un empire qui aurait une valeur estimée à 370 millions de dollars. En plus de tout cela, elle est mariée à quelqu’un qui ne semble jamais cesser de susciter la controverse.

Bien sûr, la renommée et la fortune ont aussi des inconvénients, et la vie de Kardashian ne fait pas exception. Comme beaucoup de gens le savent, sa carrière a été stimulée au tout début d’une manière quelque peu embarrassante.

Finalement, elle devra décider comment gérer la vérité sur son passé avec ses enfants.

La tristement célèbre bande de Kim Kardashian

Les enfants de Kardashian vont bénéficier de nombreux avantages dont la plupart des gens rêvent, mais ils devront également faire face à toutes les histoires qui ont été écrites sur leur mère au fil des ans. Un des événements de la vie de Kardashian va sûrement choquer un jour ses enfants.

En 2007, une sex tape qu’elle a réalisée avec son ex-petit ami Ray J a été diffusée dans les médias. Même si Kardashian n’était pas encore célèbre, elle commençait à se faire connaître.

Les fans soutiennent que Kardashian aurait été célèbre sans cela, mais même elle dit qu’elle n’est “pas naïve au fait” que cela a aidé à lancer sa carrière. Comme elle l’a dit une fois à Oprah, “je pense que c’est définitivement ainsi que j’ai été présentée au monde.”

Il sera probablement difficile pour Kim Kardashian de dire à ses enfants

Aucun enfant ne veut penser au fait que leurs parents ont déjà eu des relations sexuelles. Dans quelle mesure cela va-t-il aller pour ses enfants de découvrir que leur mère a eu des relations sexuelles – sur vidéo – qui a été divulguée – et beaucoup de gens l’ont vu? Comment Kardashian peut-il les préparer?

Il est probablement tentant pour elle de se convaincre que le scandale s’est produit il y a si longtemps qu’elle peut simplement garder le silence et espérer qu’ils ne le découvriront jamais. Mais beaucoup de ses fans pensent que ce serait irresponsable pour un certain nombre de raisons.

Les gens pensent qu’elle a besoin d’en parler

Lors d’une récente discussion sur Reddit, les fans ont pesé sur leurs opinions à ce sujet. Certains d’entre eux pensaient que ce ne serait pas un problème dans le monde actuel du sexting et elle devrait donc l’ignorer.

Un intervenant a souligné que «la réalité est que lorsque les enfants sont assez grands pour savoir, ils ne verront pas la différence avec ce que font leurs amis – sextos ou claquements ou quoi que ce soit – être soumis à des pressions sociales.»

D’autres personnes n’étaient pas d’accord, disant que cela allait toujours être choquant, même aujourd’hui. “Elle va devoir leur dire et les préparer quand quelqu’un en parlera à l’école (ce qu’ils feront, les enfants sont cruels)”, a commenté une personne.

Il y a des raisons positives pour lesquelles elle devrait être honnête

Cette conversation pourrait être une leçon puissante pour les enfants de Kardashian. Tous les enfants doivent être sensibilisés aux risques des photos et vidéos nues. En plus de cela, ses enfants sont célèbres et ils devraient être conscients des dangers auxquels ils sont confrontés.

«Je pense qu’elle leur dirait probablement un avertissement. Les enfants s’envoient maintenant toutes sortes de photos et de vidéos stupides… Les enfants de l’Ouest seraient certainement en danger de voir ces trucs sortir. »

En fait, cette discussion pourrait donner à Kardashian l’occasion de parler du sexe d’une manière positive, plutôt que d’en faire un secret embarrassant.

L’un des commentateurs a déclaré:

“Il n’y a pas de honte à faire une vidéo intime comme ça et je pense qu’il est sain d’expliquer à la fois pourquoi vous pouvez vouloir faire quelque chose comme ça et le garder privé ainsi que les répercussions de sa publication ou de sa publication sans consentement … c’est un l’occasion d’introduire une perspective positive du sexe sain dans leur vie lorsque le moment est venu. »

Kardashian a probablement passé plus de quelques nuits blanches à se demander quand et comment évoquer cette partie de son passé. Espérons que lorsque ses enfants seront prêts à en apprendre davantage, elle sera prête à leur dire la vérité.