Kim Kardashian totalement décomplexée expose ses sous-vêtements. | Instagram

Kim Kardashian rend les réseaux sociaux fous chaque fois qu’elle choisit de télécharger une photo avec l’un des modèles de sa collection de sous-vêtements.

La belle mondaine a de nombreux modèles pour sa collection; Ne vous arrêtez pas, la star est elle-même et laisse le mariage ouvert à tous à chaque fois qu’elle montre un mannequin.

Dans l’un de ses derniers messages Instagram, la belle Kardashian a présenté différents modèles de sa collection sur son corps; Elle peut être vue entourée d’autres femmes avec différents types de corps, mais elle et ses courbes énormes volent l’attention de la caméra.

Vous pourriez être intéressé: Kim Kardashian en string surprend avec ses grosses courbes sur Instagram

De quelque chose de complet à deux pièces, la femme d’affaires expose son corps avec le produit dans différentes poses et situations.

Dans une image récente où elle annonce sa ligne de cosmétiques, vous pouvez voir la mondaine enveloppée dans un corps court très serré, à tel point qu’elle ressemble à une seconde peau de Kim Kardashian et laisse très peu de son corps à l’imagination de ses followers qui sont impressionnés avec ses courbes énormes et ses belles jambes exposées dans l’instantané.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Les couleurs pastel et les cheveux blonds de la femme d’affaires la rendent vraiment spectaculaire et digne d’un ange que beaucoup aimeraient avoir.

⛅️ Celestial Skies 1.24 wrote, a écrit Kim Kardashian à côté de la photo.

Lire aussi: Kim Kardashian lancera une nouvelle émission de téléréalité, The justice proyect

Kim est définitivement une visionnaire et sait profiter de son image et de son entreprise; bien qu’elle ait surpris tout le monde du fait qu’elle continue de télécharger ce type de photographies car elle avait assuré que les images audacieuses, les décolletés prononcés, les transparents et autres seraient une chose du passé par respect pour son mari Kanye West et pour soutenir ses croyances actuelles.

.