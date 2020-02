Kim Kardashian va chez une sœur inattendue pour des conseils parentaux

Kim Kardashian est une femme très occupée. Entre l’émission de téléréalité ultra populaire de sa famille, Keeping Up with the Kardashians, sa poursuite d’une carrière en droit, ses multiples entreprises prospères et ses engagements sur les réseaux sociaux, chaque minute de la vie quotidienne de Kardashian est consacrée à des tâches et des délais .

Son travail le plus important est peut-être celui qu’elle partage avec son mari, Kanye West – celui de parent de leur grande couvée d’enfants. Bien qu’il puisse sembler que Kardashian organise le concert parental, elle a révélé qu’elle se tournait régulièrement vers l’une de ses sœurs pour obtenir des conseils parentaux.

Combien d’enfants Kim Kardashian a-t-elle?

Kardashian a commencé à sortir avec West en 2012, et les deux n’ont pas attendu longtemps pour fonder leur famille. Ils ont accueilli leur premier enfant, sa fille North West en juin 2013, suivi de son fils Saint en décembre 2015. Kardashian a été très ouverte sur le fait qu’elle a eu des grossesses difficiles, les médecins l’avertissant de ne pas retomber enceinte, afin de mieux protéger sa santé. .

Pourtant, Kardashian et West voulaient une grande famille, alors ils se sont tournés vers le monde de la maternité de substitution pour les aider à réaliser leur rêve. Kardashian a engagé une mère porteuse pour porter leur prochain enfant, sa fille Chicago, née en janvier 2018.

Kardashian et West ont été largement félicités pour leur ouverture et leur honnêteté à propos du processus de maternité de substitution, même en discutant de ce sujet avec Keeping Up with the Kardashians. En mai 2019, la famille a accueilli leur quatrième enfant, son fils Psaume, qui est également né par une mère porteuse.

Alors que les rumeurs persistent que Kardashian et West pourraient éventuellement avoir plus d’enfants, pour l’instant, ils semblent satisfaits de quatre enfants.

Kim Kardashian obtient des conseils parentaux de Kylie Jenner

Kardashian n’hésite pas à partager des photos et des vidéos de ses enfants sur les réseaux sociaux, et tous les quatre ont été présentés sur Keeping Up with the Kardashians. Même si elle a admis que sa maison est «chaotique» avec quatre enfants qui courent, elle semble également avoir un style parental beaucoup plus détendu et ne partage généralement pas les moments les plus stressants de son parcours de maternité.

En 2018, avant la naissance du bébé Psaume, Kardashian a expliqué comment elle n’était pas au-dessus des conseils parentaux de ses frères et sœurs. Bien que tous ses frères et sœurs, à l’exception de Kendall Jenner, aient des enfants, la source de Kardashian pour des conseils parentaux est certainement surprenante.

Dans son interview, Kardashian a révélé que Kylie Jenner avait toutes les informations internes sur les “nouveaux gadgets et les nouveaux trucs pour bébés” et qu’elle était la référence de Kardashian pour des conseils parentaux. De nombreux fans ont été surpris par cela, d’autant plus que Jenner est une très jeune maman et que la sœur aînée de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, a de nombreuses années d’expérience parentale et trois enfants.

De plus, Kim Kardashian a beaucoup plus d’enfants que Jenner, il est donc légèrement contre-intuitif qu’elle soit ouverte à prendre conseil auprès d’une maman relativement nouvelle.

Kim Kardashian a un style parental similaire à Khloe Kardashian

Bien que Kardashian puisse se tourner vers Jenner pour obtenir des informations sur les gadgets pour bébé coûteux, elle a déclaré dans la même interview qu’elle se rapportait beaucoup plus à Khloe Kardashian en termes de style parental.

Kim Kardashian a déclaré: “Khloe et moi avons probablement le style parental le plus similaire et j’irai généralement chez l’une de mes meilleures amies, Larsa Pippen, car elle a quatre enfants pour les conseils de maman.”

Khloe Kardashian a une fille, True, qu’elle partage avec son ex, Tristan Thompson. Les deux sœurs ont toujours été proches, mais il ne fait aucun doute que devenir mère les a rapprochées encore plus.