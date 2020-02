Kim Kardashian vient d’être poursuivie pour avoir publié une photo d’elle-même

Tout le monde sait que les Kardashian ont de l’argent. Ils ne le cachent pas exactement. Cacher quelque chose serait difficile pour les sœurs KarJen. Ils vivent leur vie devant la caméra. Quand ils ne sont pas filmés pour leur émission de télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians, ils prennent des selfies et les affichent sur Instagram.

Être aux yeux du public présente plus que quelques inconvénients. L’un d’eux est que les riches sont souvent la cible de poursuites frivoles. C’est ce qui arrive à Kim. Elle est poursuivie pour avoir publié une photo.

L’image que Kim Kardashian est poursuivie est d’elle-même

Kim Kardashian West | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Cela peut sembler étrange, mais Kim est en fait poursuivie pour avoir publié une photo d’elle-même. Elle n’a pas pris la photo. La photo, une photo de Kim et de son mari Kanye West, a été prise par Saeed Bolden en 2018.

Kim et Kanye étaient à une soirée d’écoute pour le nouvel album du rappeur Nas, et Bolden a pensé prendre une douce photo des deux. Kim l’a tellement aimé qu’elle l’a publié sur son propre compte. Maintenant, Bolden la poursuit pour des actions qui, selon lui, étaient «délibérées, intentionnelles et délibérées, au mépris et dans l’indifférence des droits du demandeur».

Il demande des dommages et intérêts non spécifiés. Fait intéressant, il a également nommé son entreprise, Skims, dans le procès. Cela pourrait être dû au fait que Kim utilise souvent son compte Instagram pour promouvoir son entreprise.

Kim Kardashian n’est pas la seule Kardashian à qui cela est arrivé

Poursuivre des célébrités pour avoir publié des photos d’eux-mêmes est devenu une nouvelle tactique populaire pour les paparazzis. Kim n’est pas le seul Kardashian à avoir été poursuivi pour cette raison. Khloe a fait face à un procès en 2018 pour la même chose.

Khloe a posté une candide d’elle-même et de sa sœur Kourtney quittant un restaurant de Miami. Même si le photographe a pris la photo sans la permission de Khloe, tout comme dans le cas de Kim, il a tout de même poursuivi lorsqu’elle l’a publiée sur les réseaux sociaux.

Le cas de Khloe a été réglé à l’amiable. Le photographe a presque certainement reçu une compensation, mais on ne sait pas exactement combien.

Pourquoi ce procès pourrait fonctionner

Malheureusement, même si la photo que Kim a publiée était d’elle-même, il se peut qu’elle doive payer les paparazzis qui l’ont prise. Tout d’abord, légalement, il peut être sa propriété. Bien que tous les faits ne soient pas disponibles, si la photo a été prise dans un lieu public, il détient techniquement le droit d’auteur.

Il suffit de posséder le droit d’auteur dans certains États, tandis que d’autres États exigent des dommages-intérêts spécifiques pour qu’un demandeur gagne de l’argent. Dans le cas de la photo publiée sur Instagram de Kim, les choses se compliquent.

Si Kim n’a pas gagné d’argent sur la photo, le photographe ne pourra peut-être pas réclamer de dommages et intérêts. Cependant, puisque Kim gagne de l’argent sur son Instagram en général, il peut s’agir d’une zone grise légale. Kim gagne des millions pour les publications sponsorisées. Cette photo n’a pas été sponsorisée, mais la photographe peut toujours affirmer qu’elle a bénéficié financièrement de son travail.

De plus, les poursuites judiciaires coûtent de l’argent. C’est probablement ce qui a amené Khloe à régler son costume, et pourrait conduire Kim à faire de même. Même si les Kardashian disposent de suffisamment de ressources pour lutter contre cela, ils peuvent décider de réduire leurs frais de justice en réglant à l’amiable.

Kim peut se contenter de couper ses pertes, qu’elle ait tort ou non. Malheureusement, elle et d’autres célébrités sont devenues des cibles pour ce type de costume. Étant donné que la plupart des célébrités gagnent de l’argent à partir de leurs médias sociaux, il y a un argument à faire valoir que ces stars utilisent les photos pour un gain financier.

Malheureusement, aux yeux de la loi, une photo appartient à la personne qui l’a prise. Même si les paparazzis sont souvent une nuisance pour les célébrités qu’ils traquent, il s’agit généralement d’un comportement légal. Cela ne laisse pas Kim avec une grande partie de ce costume.