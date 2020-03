Kim Kardashian West a été invitée à Big Cat Rescue pour rencontrer Carole Baskin

Comme le reste du monde, Kim Kardashian West était fascinée par les docuseries de Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness.

La série en sept parties raconte l’histoire de Joe Exotic, l’un des nombreux grands amateurs de chats aux États-Unis. L’ennemi juré d’Exotic, Carole Baskin, est également en vedette dans l’émission. Baskin dirige Big Cat Rescue près de Tampa, en Floride, et a été accusée d’avoir nourri son ex-mari disparu, Don Lewis, à un tigre.

Avec tout le monde pratiquant la distanciation sociale, Netflix n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour publier les docuseries Tiger King. Au cours du week-end, le spectacle était tout ce dont tout le monde pouvait parler, y compris Kardashian West. Comme beaucoup d’entre nous, elle a regardé la série avec frénésie, mais contrairement à beaucoup d’entre nous, Kardashian West a été personnellement invitée à Big Cat Rescue.

Kim Kardashian West | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Kim Kardashian West aimait «Tiger King»

La famille Kardashian-Jenner n’est pas étrangère aux réseaux sociaux. C’est presque une seconde nature pour eux de partager ce qu’ils font sur les plateformes sociales comme Instagram et Twitter – en particulier Kardashian West. Elle est allée sur Twitter pour partager son obsession avec la série Netflix, en disant: «Est-ce que quelqu’un a vu Tiger King sur Netflix?!?! C’est fou !!!! ” Cela a incité ses amis, sa famille et ses abonnés à répondre à son tweet et à disséquer les détails concernant l’histoire incroyablement entrelacée.

Une question à laquelle Kardashian West et ses compagnons de surveillance ne pouvaient pas cesser de penser était: Baskin a-t-elle tué son mari Don, qui a disparu après avoir tenté de déposer une ordonnance d’interdiction à son encontre?

Après avoir reçu un afflux de réponses, le consensus était clair. Kardashian West a partagé ce qui était dans l’esprit de tous les autres, tweetant:

Wow la quantité de textes que j’ai reçus sur Tiger King depuis que j’ai tweeté à ce sujet, tous ont mentionné leur croyance que Carol avait tué son mari! Quelles sont vos pensées? Pensez-vous que Carol l’a tué?

Kim Kardashian West, Twitter

Les utilisateurs de Twitter ont inondé les commentaires, y compris le compte de Baskin’s Big Cat Rescue.

– Big Cat Rescue (@BigCatRescue) 24 mars 2020

Kim Kardashian West a été personnellement invitée à Big Cat Rescue

De manière choquante, malgré l’ouverture par Kardashian West d’un dialogue sur la mort de Don Lewis – ce que Baskin n’a jamais été accusé et n’a jamais nié avoir fait – quelqu’un du Big Cat Rescue a répondu à son tweet en l’invitant à rencontrer Baskin en personne:

Nous aimerions que vous visitiez Big Cat Rescue une fois que Covid-19 est terminée pour rencontrer Carole, visitez notre sanctuaire accrédité GFAS pour les gros chats et découvrez comment vous pouvez aider à mettre fin aux caresses abusives des oursons!

Big Cat Rescue, Twitter

Les fans qui avaient également vu les docuseries ont répondu à l’invitation avertissant Kardashian West of Baskin. Un utilisateur a écrit: “Attention Kim, elle pourrait te nourrir ses tigres !!” Un autre a écrit: “Kim n’y va pas!”

La vie de Carole Baskin a été menacée dans «Tiger King»

Baskin a nié avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de son ex-mari, un millionnaire autodidacte fasciné par les animaux exotiques. Après avoir disparu pendant cinq ans, Lewis a été déclaré légalement mort en 2002. Selon les docuseries, Baskin n’a pas organisé de service commémoratif pour lui ou ses enfants survivants.

Les docuseries ont présenté d’autres preuves concernant la relation de Baskin et Lewis d’une manière qui donnait l’impression qu’elle aurait pu être impliquée dans sa disparition. Elle et son mari actuel Howard Baskin ont écrit un long article de blog sur la façon dont le documentaire Tiger King les décrit sous un mauvais jour.

Il est peu probable que Kardashian West parvienne à Big Cat Rescue, car se mêler au réseau complexe qu’est Tiger King ne serait pas une bonne image pour elle – à moins que Baskin n’ait jamais eu besoin d’aide juridique.

