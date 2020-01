Kim Kardashian West demande aux fans si elle doit se teindre les cheveux – et ils ont des sentiments mitigés

Kim Kardashian West a traversé de nombreux regards alors qu’elle était au sommet de sa célébrité. Mais ses deux coiffures les plus notables sont ses longs cheveux noirs et ses mèches blondes décolorées. La fondatrice de KKW Beauty a récemment demandé aux fans si elle devait changer son look plus sombre habituel et revenir à la blonde, elle a dit qu’il lui manquait ses cheveux blonds. Mais les fans avaient des sentiments mitigés sur un interrupteur.

Kim Kardashian West | Angela Weiss / . via .

Les cheveux de Kardashian West font partie intégrante de son apparence

Lorsque Kardashian West a commencé à se faire un nom au milieu des années 2000, elle avait les cheveux longs, foncés et ondulés. Sa longueur et son épaisseur sont rapidement devenues une partie importante de son apparence, et bien qu’elle ait tendance à changer un peu plus son style maintenant, c’est toujours le look auquel elle est revenue. La mère de quatre enfants a passé un peu de temps en tant que blonde, et bien que ce ne soit pas une mauvaise image pour elle, une fois qu’elle a de nouveau teint ses cheveux en noir, cela semblait juste mieux. Maintenant, elle envisage de ramener la blonde après une récente séance photo.

Les longs cheveux noirs de Kardashian sont devenus une partie importante de son look.

La star a débattu de la mort de ses cheveux dans le passé

Kardashian West a eu ses cheveux noirs depuis un moment maintenant, mais

elle a pensé à le changer une ou deux fois. Elle aime porter des perruques,

et pendant une minute, elle arborait un bob brun plus léger et a débattu en fait

aller de cette couleur. Elle a demandé aux fans ce qu’ils en pensaient, et beaucoup de gens se sentaient

cela lui semblerait étonnant. Mais finalement, elle ne l’a pas changé.

Kardashian West a récemment fait une séance photo pour une nouvelle palette dans sa ligne de maquillage, et elle est devenue blonde pour les photos. Mais cela l’a incitée à se demander si elle devait revenir entièrement à cette couleur.

Lorsqu’on leur a demandé de devenir blonde, certains fans ont adoré l’idée

Lorsque Kardashian West a posé la question sur Instagram, les fans étaient partout dans la section commentaires. Et certains voulaient définitivement qu’elle redevienne blonde. “Je ne peux jamais me tromper blonde!”, A commenté un fan. “Blonde pour la victoire bébé”, a ajouté quelqu’un. “Oui, nous voulons que la blonde revienne”, a écrit quelqu’un d’autre.

Un autre fan a suggéré qu’elle devienne blonde mais change un peu par rapport à la couleur blanchie qu’elle portait sur la photo. “Allez une autre nuance de blonde.”

D’autres ont suggéré que ses cheveux noirs étaient «invaincus»

Bien que certains fans aient adoré l’idée, elle a rencontré des sentiments mitigés dans l’ensemble, car d’autres voulaient que Kardashian garde ses longs cheveux noirs. “NON!!! Restez sombre », a déclaré un fan avec un emoji en sanglotant. «Les cheveux noirs sur toi sont invaincus. Restez aux cheveux noirs », a écrit quelqu’un d’autre. “Non, reste brune!”, A ajouté un autre abonné. En général, les pensées sur Kardashian West changeant sa couleur de cheveux semblaient divisées assez uniformément.

Notre supposition est que la fondatrice de Skims ne finira pas par la changer

Regardez. Elle a débattu de la mort de ses cheveux dans le passé et a finalement décidé de ne pas

à. De plus, elle a un accès si facile à des perruques de haute qualité qu’elle peut devenir blonde

pendant un petit moment quand elle veut. Mais le temps nous dira si elle décide de faire

l’interrupteur.