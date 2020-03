Kim Kardashian West dit que la production de “KUWTK” a été arrêtée pendant une semaine après son combat avec Kourtney Kardashian

Il semble que Kim Kardashian West et Kourtney Kardashian n’étaient pas les seuls à avoir besoin d’une pause après cette première explosive de la saison 18 de Keeping Up With the Kardashians.

Au cours des derniers instants de l’épisode, les sœurs se sont engagées dans une dispute enflammée qui s’est rapidement transformée en un véritable combat de gifles et de grattages qui a laissé tout le monde – la famille, l’équipe et les fans – complètement secoués.

Avec des tensions entre les sœurs atteignant un niveau record, elles ont décidé de se donner un espace dont elles avaient grand besoin, ce qui signifiait de suspendre la production pour le spectacle jusqu’à ce que le drame soit derrière elles.

Kardashian a révélé quelques détails en coulisses sur le combat avec Jimmy Fallon

Les tensions ont certainement explosé entre Kardashian West et sa sœur aînée lors de la première de la saison 18 de KUWTK, mais il s’avère qu’il y avait beaucoup plus de drames qui se sont déroulés lorsque les caméras ne tournaient pas.

Le 30 mars, la fondatrice de SKIMS a rejoint l’animateur de talk-show Jimmy Fallon, via le chat vidéo, pour son premier épisode télévisé de The Tonight Show: Home Edition, où elle a rappelé quelques moments en coulisse qui se sont déroulés pendant – et après – elle et le combat de Kourt.

La star de la réalité a abordé le combat en détail et a admis que bien qu’elle ne soit pas une personne violente, elle a été poussée au-dessus du bord une fois que le fondateur de Poosh l’a poussée et enfoncé ses ongles dans ses bras et son dos.

«Je n’ai jamais vraiment recours à la violence comme ça. Mais elle m’a tellement griffé que vous ne pouviez pas voir, mais je saignais », a déclaré Kardashian à Fallon à propos de la confrontation. “Et donc vous n’avez pas vraiment pu voir ce détail [on the show]. “

“Quand j’ai regardé mon bras et j’ai vu qu’elle m’avait vraiment griffé et que je l’ai senti dans mon dos, j’ai juste, vous savez, je suis allé la gifler”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas comme mon moment le plus fier, mais nous l’avons vécu.”

Kardashian West a également rappelé le moment où leur mère, Kris Jenner, a regardé le combat pour la première fois et a révélé que la momager était submergée d’émotion lors de la visualisation du clip.

«Quand ma mère a vu ça, un extrait de ça, elle a pleuré», se souvient-elle. “Elle était comme,” Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? “

La production a été arrêtée jusqu’à ce que les tensions s’apaisent

Étant donné que le combat était si intense et que les émotions étaient vives, Kardashian West a révélé qu’elle, le fondateur de Poosh et tous les autres dans la pièce pendant l’altercation avaient décidé de prendre un peu de temps après cet épisode dramatique.

Non seulement les stars de la réalité avaient besoin d’une pause les unes des autres, mais avec tout le monde dans la pièce étant repris par le combat de gifles de Kim et Kourt, elles méritaient également un peu de temps loin du drame.

“Nous avons arrêté la production pendant une semaine après cela”, a expliqué Kardashian West. “Tout le monde a été vraiment secoué pendant une minute et a simplement dit:” Ce n’est pas comme notre type de spectacle. “Nous voulons que tout le monde soit à l’aise et en sécurité.”

Le magnat de la KKW a ajouté que, même si sa sœur et elle étaient désormais en meilleure entente, elle a révélé que la maman de trois enfants avait “pris la décision de prendre congé maintenant”.

«Je pense qu’elle en a vraiment besoin», a-t-elle déclaré. “Je pense que ce sera tellement mieux pour elle.”

Alors que Kardashian West laissait entendre que sa sœur ne faisait que faire une courte pause dans la série, la fondatrice de Poosh avait un sentiment complètement différent en tweetant en direct lors de la première de la saison 18.

Lorsqu’un fan a tweeté, «@KourtneyKardash a juste besoin de quitter le spectacle d * mn! Je suis sur qu’elle ne veut pas filmer “, a répondu Kourt,” Je l’ai fait. Au revoir.”

Après que les fans aient exprimé leur soutien pour qu’elle quitte le spectacle, Kardashian a tweeté que même si ce n’était pas facile de prendre cette décision, elle est heureuse de l’avoir fait.

«Il a fallu beaucoup pour y arriver mais choisissez toujours le bonheur. Il est facile d’oublier ce qui compte vraiment », a-t-elle tweeté.

Maintenant que le fondateur de Poosh a officiellement terminé avec KUWTK, nous n’aurons plus à nous soucier d’un autre combat entre les membres de la famille devant la caméra. Ou du moins nous l’espérons.