Kim Kardashian West est à la traîne pour sa dernière publication Instagram avec ses enfants

En tant que mère de quatre enfants, Kim Kardashian West a déclaré avec franchise que sa famille pouvait parfois être agitée. Avec son mari, Kanye West, la femme de 39 ans a quatre enfants de moins de sept ans. North West, qui a six ans, Saint West, qui a quatre ans, Chicago West, qui a deux ans, et le bébé Psalm West, qui a 10 mois.

Kim Kardashian Ouest et Nord-Ouest | Rich Fury / Photos du forum via .

Les quatre enfants de Kardashian West ont des personnalités très différentes, ce qui peut être difficile à gérer pour le propriétaire de KKW Beauty. De plus, pendant des années, la star de Keeping Up with the Kardashians a partagé que ses enfants aînés ne s’entendaient pas. Mais ces jours-ci, avec l’arrivée du Psaume, sa famille de six personnes a atteint une nouvelle synergie.

Kim Kardashian West prend ses distances avec son mari et ses enfants

Cette nouvelle synergie n’empêche pas toujours le chaos. Et bien que Kardashian West ait certainement la valeur nette pour embaucher de l’aide, elle a partagé que son mari s’était opposé à l’utilisation de nounous ces derniers temps. De plus, avec l’épidémie de coronavirus (COVID-19), Kardashian West est en train de prendre ses distances avec seulement son mari et ses enfants et personne d’autre.

Le magnat du parfum demande des moyens de divertir les enfants dans la maison

Après avoir été mise en quarantaine dans son manoir Hidden Hills de plusieurs millions de dollars pendant plus d’une semaine, Kardashian West semblait avoir besoin de quelques conseils pour divertir ses enfants. Le 25 mars 2020, elle s’est rendue sur sa page Instagram pour demander conseil à ses 163 millions de followers. «Que fait tout le monde pour divertir vos enfants ??? En tant que famille, nous prenons des distances sociales mais avons besoin de quelques idées amusantes sur ce qu’il faut faire! Toute suggestion aiderait! ” a demandé la star de la télé-réalité.

Les utilisateurs d’Instagram pêchent Kardashian West pour sa valeur nette

Alors que la demande semblait sincère, de nombreuses personnes ont saisi cette occasion pour sonder Kardashian West. Beaucoup de gens pensaient qu’avec son niveau de richesse, elle devrait pouvoir divertir facilement ses enfants. Certaines personnes l’ont encouragée à compter son argent. D’autres ont fait des suggestions plus inappropriées. “Maman nous raconte comment tu es devenue célèbre!” une personne s’est moquée. “A une piscine dans laquelle elle n’a jamais été et une salle de jeux de la taille d’une maison moyenne … veut des suggestions sur la façon de divertir ses enfants”, a expliqué une autre personne à propos de la richesse de Kardashian West.

Bien sûr, la pêche à la traîne la plus cohérente provenait de personnes qui soutiennent Taylor Swift au milieu de leur querelle rallumée. Pas plus tard que le week-end dernier, l’appel téléphonique non modifié entre Kanye West et Swift a fuité. Bien que Kris Jenner ait pu être un stratagème pour augmenter les vues pour la première de la saison de Keeping Up with the Kardashians, Kardashian West a reçu beaucoup de chaleur de sa part. Maintenant, les gens dans ses commentaires lui demandent des choses qu’elle et ses enfants peuvent faire en relation avec la querelle sans fin avec Swift.

Les supporters de Taylor Swift sonnent

“Apprenez-leur à enregistrer illégalement des conversations téléphoniques, puis à les modifier pour qu’elles s’adaptent à votre narration égoïste!” une personne a partagé. «Regardez la« Miss Americana »sur Netflix. C’est un super film. C’est un documentaire sur une petite fille victime d’intimidation par un groupe d’adultes non matures », a ajouté une autre personne, faisant référence au documentaire de Swift. “#Reputationstadiumtour”, a commenté une autre personne sur le post de Kardashian West, citant la tournée de Swift également disponible sur Netflix.

«Écrivez à @taylorswift des excuses informelles à vous et à votre mari, remettez-les et ne les rendez pas publiques. Parlez ensuite à vos enfants de l’appropriation de vos décisions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Expliquez-leur ensuite qu’il n’est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Xoxo », a encore répondu une autre personne. De toute évidence, les gens ne sont pas tout à fait prêts à pardonner et à oublier ce que Kardashian West a fait en 2016. Mais, nous sommes sûrs qu’avec le temps, la querelle sera de l’histoire ancienne… encore une fois.