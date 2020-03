Kim Kardashian West est-elle maintenant en feu avec Kendall Jenner?

Il semble que Kourtney Kardashian ne soit pas la seule sœur avec laquelle l’éthique professionnelle Kim Kardashian West a un problème majeur.

Depuis 2018, les célèbres sœurs ne se sont pas toutes vues dans les yeux parce que le magnat de KKW a l’impression que le fondateur de Poosh manque de motivation quand il s’agit de travailler.

Kim Kardashian et Kendall Jenner | Collection d’images FOX via .

Jusqu’à présent, il semblait que Kourt était le seul frère avec lequel Kim avait des problèmes majeurs. Mais après avoir regardé la première de la saison 18 de Keeping Up With the Kardashians, il semble que Kendall Jenner pourrait être la prochaine sœur à se quereller avec le magnat de la KKW.

Kardashian West pense que son éthique de travail est plus admirable

Ce ne serait pas suivre le rythme des Kardashian s’il n’y avait pas de drame pendant chaque épisode.

Au cours des semaines précédant la saison 18, la famille a taquiné le combat contre l’éruption de Kim et Kourtney Kardashian lors de l’épisode de la première saison de l’émission.

Mais maintenant, il semble que les fans pourraient voir une autre altercation avoir lieu entre la fondatrice de SKIMS et une autre de ses frères et sœurs dès le prochain épisode.

Dans un nouvel épisode de KUWTK, Kardashian West se dispute avec la petite sœur Kendall Jenner au sujet de l’éthique de travail de la famille.

Bien que la fondatrice de SKIMS pense qu’elle est la plus travailleuse de tous ses frères et sœurs, le mannequin supplie de différer et n’a pas tardé à faire tomber sa sœur de son cheval en applaudissant à ses prétentions.

L’argument a débuté alors que Kim, Kourtney, Khloé et Kendall étaient à la maison pour discuter de l’absence de Kylie Jenner à son défilé de la Fashion Week de Paris en raison de sa nausée.

Alors que les autres sœurs pouvaient comprendre pourquoi la fondatrice de Kylie Cosmetics a dû passer à côté de cette obligation de travail, Kardashian West n’a pas pu s’empêcher de commenter sur la façon dont elle ne manquerait jamais de faire une apparition.

«Si j’étais sur mon lit de mort, je me présenterais quand même», a-t-elle dit, ajoutant que leur maman, Kris Jenner, était habituée à elle et à Khloé respectant leurs horaires.

Après avoir entendu cela, Jenner a sonné: «Et moi», ce à quoi Kardashian West a répondu: «Non, vous avez de l’anxiété et c’est, comme, dur.»

Le commentaire de la maman de quatre enfants n’était clairement pas bien avec le mannequin, qui a rapidement applaudi: «Êtes-vous en train de me moquer de moi? Je vais littéralement vous attaquer en ce moment. Je jure devant Dieu. J’ai été malade comme f * ck [and] eu des attaques de panique majeures. Je me défonce le cul quand je suis malade ou non. “

L’argument est devenu encore plus vif une fois que Kourt est intervenu

Alors que Kardashian West essayait de justifier ses commentaires, elle a ensuite tout transformé en fondatrice de Poosh en laissant entendre qu’elle ne travaillait jamais.

L’argument est alors devenu encore plus intense lorsque la mère de trois enfants a rejoint le drame racontant à Kardashian West qu’elle avait inventé un «récit sur cette éthique de travail» et qu’elle viendrait à elle si elle n’arrêtait pas de saper ses valeurs.

Au lieu de calmer les choses sur-le-champ, la fondatrice de SKIMS a encore plus énervé sa sœur et les deux ont fini par se livrer à une altercation physique.

Avec pas un, mais DEUX combats ayant déjà eu lieu cette saison, nous avons le sentiment que beaucoup plus de drame est en route.

Pour voir plus de moments remplis de drames, écoutez Keeping Up With the Kardashians tous les jeudis à 20 h. ET sur E!