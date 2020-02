Kim Kardashian West est-elle toujours en contact avec ses mères porteuses?

Après avoir donné naissance à son deuxième enfant, Saint, Kim Kardashian West a appris qu’elle ne serait pas en mesure de porter plus d’enfants seule en toute sécurité.

Bien que cette nouvelle soit déchirante, cela n’a pas empêché la star de télé-réalité et son mari, Kanye West, de trouver un autre moyen de continuer à agrandir leur famille.

Kim Kardashian West | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Après la naissance de leur fils, Kardashian et West ont demandé l’aide de deux mères porteuses différentes pour porter leurs troisième et quatrième enfants, Chicago et Psaume.

Alors que Kardashian a maintenu des relations étroites avec ses deux mères porteuses pendant qu’elles portaient ses bébés, la star de télé-réalité a récemment indiqué si elle restait toujours en contact avec les femmes.

Kardashian a développé des relations étroites avec ses deux mères porteuses

Lorsque Kardashian West a décidé de demander à des mères porteuses de porter ses deux plus jeunes enfants, elle s’est efforcée de faire en sorte que le processus soit une expérience positive pour toutes les parties.

Ce faisant, la star de télé-réalité a tissé des liens étroits avec les deux femmes et a récemment parlé de leur relation lors d’une interview du 11 février avec Laura Wasser sur le nouveau podcast original de iHeart Radio, All’s Fair.

Alors qu’elle expliquait son parcours de maternité de substitution, Kardashian West a partagé qu’elle voulait obtenir l’aide de femmes qui avaient déjà traversé le processus.

«Pour moi et ma situation, ce qui était important pour moi, c’est de trouver quelqu’un qui était dans une relation ou qui avait un partenaire de soutien, qui avait des enfants et qui avait été une mère porteuse auparavant – quelqu’un qui connaissait le sentiment d’abandonner un enfant. – c’était important pour moi », a déclaré Kardashian à Wasser.

Après une recherche approfondie, la star de télé-réalité a finalement trouvé son premier substitut et s’est assurée que cette femme n’était pas dans le noir sur le bébé qu’elle portait.

«J’ai donc exprimé ces choses et trouvé un candidat vraiment incroyable», a-t-elle poursuivi. «Après avoir trouvé un match parfait pour notre famille, j’ai eu une conversation avec elle. Vous pouvez devenir complètement privé et configurer une adresse e-mail sous un nom différent et communiquer de cette façon. C’était important pour moi de la connaître, de lui faire savoir pour qui elle faisait ça aussi. »

Bien que les médecins aient recommandé au fondateur de SKIM d’utiliser ce qu’elle a décrit comme une «thérapeute de substitution» pour aider à établir une relation avec la femme portant son bébé, il n’a pas fallu longtemps pour elle et la mère porteuse pour former un lien étroit.

“Nous avons eu une conversation et nous avons tous les deux – les deux fois – eu de grands sentiments l’un pour l’autre”, a-t-elle déclaré. «Les deux expériences étaient vraiment différentes mais vraiment incroyables.

La star de télé-réalité continue d’entretenir des relations amicales avec ses mères porteuses

Bien qu’elle ait eu recours à une «thérapeute de substitution» avec son premier porteur gestationnel, Kardashian a fini par établir un lien si étroit avec la femme qu’elles n’ont pas eu besoin de communiquer très longtemps avec un tiers.

“Vers la fin, nous nous sommes suffisamment rapprochés pour communiquer sans cela”, se souvient la star de Keeping Up with the Kardashians.

En ce qui concerne son deuxième substitut, Kardashian dit qu’elle a choisi de ne pas recourir à un thérapeute, et les deux ont juste développé une relation par eux-mêmes.

Bien qu’elle ait pu se rapprocher de ses mères porteuses au cours de ce processus, beaucoup se sont demandé si Kardashian avait maintenu ces relations même après la naissance de ses bébés?

Au cours de l’entretien, le magnat de la KKW admet que même si elle n’est pas en contact avec ses mères porteuses autant qu’elle l’était quand elles portaient ses enfants, elle leur parle toujours de temps en temps.

«Je reste en communication avec mes deux mères porteuses», a-t-elle avoué. «Peut-être pas quotidiennement ou quelque chose comme ça, je pense que tout le monde respecte la vie privée et l’espace de chacun. Vous planifiez cela à l’avance. »