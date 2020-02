Kim Kardashian West est plus active avec ses enfants que vous ne le pensez

Kim Kardashian West est une femme occupée. De sa marque de beauté KKW et sa ligne de shapewear à ses études de droit et à son émission de téléréalité, l’auteur égoïste a beaucoup de choses qui nécessitent son temps et son attention. Mais ses enfants viennent en premier. Un nouveau rapport détaille à quel point elle est pratique avec ses enfants et ce n’est probablement pas ce à quoi vous vous attendez.

Kim Kardashian West lors d’une fête en 2020 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Kim Kardashian West est une «maman pratique»

Entre tout ce qu’elle fait régulièrement, vous pourriez penser que Kardashian West laisse la plupart du travail à la maison aux nounous. Mais ce ne serait pas le cas. Malgré son horaire chaotique, une source a déclaré à HollywoodLife le 15 février qu’elle était une «maman dévouée» pour ses quatre enfants – North, Saint, Chicago et Psaume – qu’elle partage avec son mari, Kanye West.

«Kim est une maman tellement active. Elle donne à ses enfants tout ce qui est raisonnable et fera des recherches sur tout ce qu’ils font pour le faire du mieux qu’elle peut », a déclaré la source.

Elle aiderait même à l’école, s’assurant que ses enfants sont nourris, énergisés et équipés avec le matériel dont ils ont besoin.

“Elle est également très active à l’école et prépare des déjeuners, des repas et des collations pour les enfants”, a poursuivi la source. «… Kim a passé beaucoup de temps à trouver la bonne école non seulement pour ses enfants mais pour toute sa famille. Elle a fait beaucoup de recherches, qu’elle fait avec tout, de ce que ses enfants devraient manger à où et de ce dont ils ont besoin. »

La source a souligné: «Elle a de l’aide bien sûr, mais elle en fait beaucoup elle-même. Elle est vraiment bonne avec les enfants, très maternelle, douce et ne perd presque jamais patience. C’est incroyable.”

Le style parental de Kim Kardashian West est influencé par ses parents

Kardashian West a déclaré dans une interview avec Vogue en 2019 qu’elle avait pris beaucoup de conseils et de leçons de ses parents, la maman Kris Jenner et le défunt avocat Robert Kardashian Snr. – qui lui a appris que «la famille est tout». Elle demande également parfois conseil à ses frères et sœurs.

“Mes sœurs et moi sommes dans une conversation de groupe, recevant toujours des conseils parentaux”, a ajouté Kardashian West.

Mais elle a dit qu’il n’y avait pas de réponse claire sur la façon d’élever avec succès les enfants, en disant: «Il suffit de le faire voler.»

Kim Kardashian West aura-t-elle plus d’enfants?

Si Kanye pouvait le faire, ils auraient sept enfants, comme il l’a dit lors d’une apparition en octobre 2019 sur Carpool Karaoke. Mais Kardashian West n’a pas été d’accord avec cela.

Elle a déclaré dans une interview en février sur le podcast All’s Fair de Laura Wassner qu’elle pouvait se voir en avoir deux de plus, mais a exprimé une certaine hésitation, citant sa carrière et son âge en droit.

“Je ne peux pas faire plus parce que je veux vraiment aller à l’école et je veux vraiment faire tout ça”, a déclaré Kardashian West, qui étudie pour devenir avocat et prévoit de passer l’examen du barreau d’ici 2022 ( via TMZ). Elle a poursuivi: “Je pourrais en faire deux de plus, mais je ne pense pas que je devrais.” Kardashian West a également indiqué qu’elle allait avoir 40 ans en octobre et a déclaré qu’elle ne voulait pas être une «vieille maman».

«Je pense que quatre, c’est bien», a-t-elle conclu.

À en juger par son emploi du temps et ses commentaires sur la difficulté de jongler entre le travail et sa vie de famille, nous serions probablement d’accord.