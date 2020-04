Kim Kardashian West montre un rare aperçu du côté de la famille de son père dans une nouvelle publication Instagram

Kim Kardashian West nous a présenté le côté de sa mère dans la famille il y a plus de 10 ans. Ils jouent dans une émission à succès avec elle et sont souvent présentés sur ses réseaux sociaux. Mais il y a un grand nuage de mystère entourant le côté de la famille de son défunt père Robert Kardashian.

Au fil des ans, nous l’avons rarement – voire jamais – entendue parler de ces proches et de sa relation avec eux. Cependant, cela a changé au cours de la semaine du 5 avril lorsque Kardashian West a partagé une photo sur Instagram qui présente certains de ces membres de la famille.

Kim Kardashian West sur le tapis rouge lors d’une remise de prix en septembre 2019 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Photo Instagram de Kim Kardashian West

Le mercredi 8 avril, Kardashian West est allée sur Instagram et a partagé une publication sur le frère de son père, Tom, en l’honneur de son 80e anniversaire. Le message comprenait également plusieurs photos montrant son père, décédé en 2003 d’un cancer de l’œsophage, et d’autres parents apparents.

Kardashian West a écrit dans la légende qu’elle et ses sœurs avaient la meilleure relation avec lui quand elles grandissaient. Apparemment, elle ne montre plus son oncle parce qu’il est si privé et aime vivre une vie tranquille.

«Joyeux 80e anniversaire à mon oncle! Le frère de mon père, Tom », a-t-elle commencé. “Je ne poste généralement pas parce que je sais que vous aimez la vie privée, mais j’ai dû crier si fort un grand ANNIVERSAIRE HEUREUX. Oncle Tommy Je t’aime tellement et je suis si fier de notre famille et de tout ce que tu nous as appris! Nous avons les meilleurs souvenirs et j’ai hâte de célébrer avec vous quand nous pourrons tous être à nouveau ensemble 🎂 🎈 », a conclu la maman de quatre enfants, qui pratique la distanciation sociale au milieu de la pandémie de coronavirus.

Ce que nous savons de ce côté de la famille

Robert et Tom Kardashian ont également une sœur, Barbara. Ils sont nés de parents arméno-américains Helen et Arthur Kardashian et ont grandi en Californie.

Robert est devenu un avocat de renom qui a aidé O.J. Simpson se lance dans «l’épreuve du siècle» tandis que Barbara et Tom mènent une vie plus calme. On ne sait pas exactement ce que Barbara a fait pour le travail, mais TMZ rapporte que Tom était un médecin qui est venu une fois à la défense de Brandy lorsqu’elle est entrée en détresse dans un avion.

En mai 2008, leur mère est décédée à l’âge de 90 ans. Suite à cette nouvelle, Kardashian West a publié un doux hommage à Helen, qu’elle appelait Nana, sur son site Web aujourd’hui disparu.

“Elle était votre grand-mère arménienne typique: toujours cuisiner les meilleurs plats arméniens, notre préférée qui était ce petit-déjeuner arménien appelé ‘beeshe!'”, A-t-elle écrit (via People).

Arthur est décédé quelques années plus tard, en 2012, à 95 ans.

Kim Kardashian West a honoré ses racines arméniennes

Bien que nous ne l’entendions pas parler de ces membres de la famille très souvent, Kardashian West est très en phase avec son héritage. Elle et sa famille ont visité l’Arménie en 2015 et ont pu en apprendre davantage sur leur histoire.

En 2019, elle est retournée au pays avec sa sœur Kourtney Kardashian et leurs enfants. Pendant son séjour, elle et ses trois plus jeunes enfants – Saint, Chicago et Psaume – ont été baptisés lors d’une cérémonie arménienne traditionnelle.

“Merci à l’Arménie d’avoir accueilli ma famille et moi dans un voyage aussi mémorable”, a déclaré la star de KKW Beauty sous-titrée une photo de la cérémonie. «Tellement bénie d’avoir été baptisée avec mes bébés à la Mère-Siège du Saint-Etchmiadzine, la principale cathédrale d’Arménie qui est parfois appelée le Vatican de l’Église apostolique arménienne. Cette église a été construite en 303 après JC. “

Sa fille aînée, North, a été baptisée en 2015 à Jérusalem.

«Ce fut une si belle expérience pour ma famille que de baptiser North à Jérusalem», a déclaré Kardashian West à People à l’époque. “Kanye [West] et je suis tellement reconnaissant. “