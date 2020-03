Kim Kardashian West révèle le moment où elle savait qu’elle voulait devenir une star de la réalité

La télé-réalité ne serait pas la même sans la famille Kardashian-Jenner.

Le célèbre groupe a construit un empire avec leur hit E! série Keeping Up with the Kardashians et sont maintenant connus comme l’une des familles de célébrités les plus célèbres – et riches – dans le monde.

Bien que beaucoup d’entre nous ne puissent imaginer l’industrie du divertissement sans les Kar-Jenners, cela aurait certainement été notre réalité sans Kim Kardashian West.

Kardashian a toujours su qu’elle était destinée à être une célébrité

Pour de nombreux jeunes adultes, il leur est difficile de déterminer le cheminement de carrière à suivre une fois qu’ils sont entrés dans le monde réel.

Bien que beaucoup jouent avec différentes idées de carrière pour voir si une solution leur convient, Kardashian West savait d’emblée que le fait d’être une star de la réalité était sa véritable vocation dans la vie.

En grandissant, Kardashian a toujours su qu’elle était destinée à vivre une vie sous les projecteurs.

Bien qu’elle ait porté ce rêve avec elle dans sa vie d’adulte, Kardashian a finalement décidé de transformer sa passion en réalité – d’autant plus qu’elle «n’avait pas de carrière» et «n’aimait pas l’université».

Lors d’une interview en 2018 avec Business Of Fashion, Kardashian a révélé qu’elle avait décidé de poursuivre une carrière à la télévision après avoir regardé The Real World sur MTV.

“Quand j’étais très jeune, j’ai toujours été – c’est la chose la plus étrange – mais j’ai adoré [MTV’s] «Le monde réel», a-t-elle avoué. “Et je dirais au père de mon meilleur ami qui était manager:” Tu devrais être mon manager! et quand nous aurons 18 ans, je vais envoyer une cassette dans “The Real World” parce que je dois être sur une émission de téléréalité. “

Après avoir prononcé ces mots, Kardashian savait à ce moment-là qu’être une star de la télé-réalité était le choix de carrière parfait pour elle.

“Comme ça! Il a cliqué », a-t-elle poursuivi. «C’est ce que je veux faire. Et puis les producteurs qui ont produit ‘The Real World’ ont produit mon émission, alors tout a bouclé la boucle. “

Après avoir réalisé qu’être une célébrité de renommée mondiale était sa véritable vocation dans la vie, Kardashian a continué à sécuriser sa propre émission de téléréalité.

Avec sa famille très unie, Kardashian a joué dans Keeping Up with the Kardashians, qui a été diffusé sur E! en 2007.

Aujourd’hui, KUWTK continue d’être un succès de classement pour E !, avec chaque saison des millions de vues.

Elle est prête à abandonner sa carrière à la télévision pour se concentrer davantage sur la réforme des prisons

Bien que Kardashian ait réalisé son rêve d’être une star de la télé à succès depuis 13 ans, elle n’a pas l’intention de vivre ce style de vie pour le reste de ses jours.

Lors d’un épisode de KUWTK en mai 2019, la fondatrice de SKIMS a révélé qu’elle était disposée à abandonner sa carrière dans les médias au cours des prochaines années afin de se concentrer uniquement sur ses efforts de réforme pénitentiaire et son avenir dans la justice pénale.

«C’est un peu fou parce que j’apprends tout au fur et à mesure», a-t-elle expliqué. «J’y consacre plus de temps que tout autre chose. C’est fou mais c’est tellement amusant de côtoyer des gens qui sont super intelligents, qui comprennent et veulent la même chose. »

Bien qu’elle envisage de poursuivre sa carrière à la télévision pour le moment, Kardashian a déclaré qu’elle envisageait d’abandonner cette profession au cours de la prochaine décennie.

«Mon père m’a toujours appris que le travail acharné est vraiment important et que je m’engage vraiment à des choses, donc mon objectif serait dans 10 ans, d’abandonner Kim K et de me concentrer uniquement sur cela et d’être un avocat et de me battre pour tant de personnes. des gens méritants », a-t-elle admis.

Bien que nous aimerions que Kardashian continue sa carrière de star de la réalité, il semble qu’elle ait décidé de passer à des choses plus grandes et meilleures.

Mais peu importe où la vie l’emmène, Kardashian sera toujours connue comme une superstar de la télé-réalité!