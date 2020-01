Kim Kardashian West vient de jeter un coup d’œil aux fans dans son placard – et vous ne croirez pas ce que vous voyez

Kim Kardashian West est l’une des célébrités les plus riches du monde. Elle est en quelque sorte passée de la star de la télé-réalité de la liste B à un entrepreneur extrêmement prospère au cours des douze dernières années. Et pendant ce temps, elle ne gagnait que de plus en plus d’argent. Kardashian West a récemment montré aux fans l’intérieur de son placard – et c’est assez incroyable.

Kim Kardashian West | Presley Ann / . pour ABA

Kim Kardashian West vaut environ 370 millions de dollars

Au fil des ans, la famille Kardashian n’a pas manqué un battement lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent. Et Kardashian West a toujours été l’une des frères et sœurs les plus réussis (elle a été la plus réussie jusqu’à ce que sa sœur cadette, Kylie Jenner, développe Kylie Cosmetics). Kardashian West a fondé sa ligne de cosmétiques, KKW Beauty, en 2017 avec la sortie de ses kits de contour. Depuis, elle a fondé KKW fragrance, une autre ligne à succès, et plus récemment, Skims, sa ligne de shapewear. Skims continue de se vendre à peu près à chaque nouvelle version, et la valeur nette de Kardashian West augmente rapidement.

Le magnat de la beauté pourrait éventuellement dépasser Kylie Jenner en termes de richesse

Bien que la jeune sœur de Kardashian West détienne toujours le titre de Kardashian-Jenner la plus riche, il ne serait pas surprenant que Kardashian West finisse par la dépasser. Jenner a rencontré un énorme succès avec sa ligne de beauté, mais Kardashian West a trois entreprises distinctes, qui lui font toutes beaucoup d’argent. Skims semble être aimé de tous, des célébrités aux nobles; le shapewear est abordable et confortable, et il pourrait être l’entreprise la plus prospère de Kardashian West à ce jour.

Le placard de Kardashian West regorge de marques de créateurs

Les Kardashian adorent les vêtements et accessoires haut de gamme. Bien que Jenner montre sans doute sa richesse le plus de la famille, Kardashian West a encore beaucoup de choses chères. La fondatrice de KKW Beauty a récemment publié une photo Instagram de l’intérieur de son placard, et tout le monde pouvait voir le nombre insensé de sacs à main et de chaussures de créateurs qui traînaient en arrière-plan.

La partie la plus remarquable du placard de Kardashian West est peut-être son incroyable collection Birkin. Sur la photo, environ 25 sacs Birkin étaient visibles – et il est possible qu’il y en ait d’autres qui n’aient pas pris la photo. Les sacs Birkin sont les sacs à main les plus convoités au monde; la plupart d’entre eux varient de 40 000 $ à 500 000 $. Même si nous supposions que Kardashian valait 40 000 $ chacun, les sacs de sa photo valaient un million de dollars. Le placard de Kardashian West était également rempli de sacs Chanel, de bagages Louis Vuitton et de dizaines de chaussures de marque.

Elle est timide à l’idée de montrer son argent depuis son vol

Kardashian West ne fait pas étalage de sa richesse comme elle le faisait autrefois. Après avoir traversé son vol traumatisant à Paris, elle prend des précautions pour s’assurer que les gens ne savent pas exactement où elle se trouve ni quel genre de bijoux et de sacs elle a avec elle. Elle ne publie plus de photos en temps réel, et la plupart de ses photos sont beaucoup moins voyantes qu’elles ne l’étaient autrefois. Ses photos Instagram ont tendance à mettre en valeur sa famille et ses marques plus que sa richesse.