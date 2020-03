Kim Wayans “s’est tourné vers ses frères” pour définir qui elle était

Kim Wayans a eu une longue carrière avec de nombreuses réalisations et elle a réfléchi sur ses 20 ans avec BET pour leur websérie.



“Wayans” est un arbre généalogique puissant dans l’industrie du divertissement. Avec des décennies de carrières réussies à leur actif, de nombreux membres de l’équipage Wayans se sont imposés comme de formidables forces devant et derrière la caméra. Les frères et sœurs Keenen, Damon, Marlon, Shawn et Kim ne sont qu’une poignée de Wayans à succès qui poursuivent leur chemin dans l’industrie. La célèbre sœur Wayans a récemment discuté avec BET pour leur série In My Twenties et elle a réfléchi à ce qu’était sa carrière à l’époque In Living Color aux côtés de sa famille.

Rich Polk / Limon / .

“Dans mes 20 ans, j’avais 16 ans”, a déclaré l’ancienne star de In the House. “J’étais un bloomer tardif. J’étais encore très enfant quand j’avais 20 ans. J’étais très adolescent à bien des égards.” Kim a déclaré que dans la culture d’aujourd’hui, les artistes ont tellement de façons de se faire remarquer ou de se créer des opportunités. Cependant, à l’époque où elle faisait son chemin dans l’industrie, il était un peu plus difficile de ne pas être coincé par les déménageurs et les secoueurs.

“Certaines choses vous sont demandées en tant qu’actrice noire et ce n’était vraiment pas si excitant et excitant”, a-t-elle déclaré. “C’est agréable de voir maintenant toutes ces opportunités et toutes ces différentes façons de voir les Noirs et les femmes noires, en particulier, c’est vraiment génial.” Kim a également abandonné un peu de sagesse pour les créatifs qui naviguent dans leur carrière.

“Faites confiance à votre propre voix”, a déclaré Kim. “Quand j’étais jeune comme ça, je ne faisais pas vraiment confiance à ma voix. Je regardais mes frères, je regardais les autres pour me dire qui j’étais. Au fond de moi, je savais qui j’étais et je savais ce que je voulais. à faire, mais quand vous êtes jeune comme ça, il est parfois difficile de faire confiance à cela. ” Regardez In My Twenties de Kim Wayans ci-dessous.

.