Kima et ses secrets les plus sombres affirment Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont partagé quelques “sombres secrets” de leur fille Kima Sofía Pantoja Loaiza.

The Greater Cuteness a partagé son nouvelle vidéo Youtube quelques détails sur sa fille que ses fans commentaient dans son compte Twitter.

Après s’être absenté un moment de son chaîne youtube Kimberly a décidé de revenir à ses racines alors que Juan de Dios parlait d’une vidéo et de la meilleure façon de le faire en compagnie de sa fille et de son fiancé.

Kim Sofia à plusieurs reprises, il a joué dans les vidéos et les photographies les plus tendres, tout autour de ses propres réseaux sociaux et histoires dans Instagram.

Sa belle fille n’a pas encore un an, elle a à peine huit mois et elle est déjà devenue une célébrité car ses célèbres parents n’arrêtent pas de partager des vidéos ou des photos de sa belle et charmante fille.

Plusieurs questions que Kimberly a posées à propos de sa fille, par exemple le stade qu’elles considéraient plus difficile nouveaux parentsLa réponse était quand elle venait de naître de Loaiza parce qu’elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses pour son bébé.

Juan de Dios a parfois peur de changer sa couche car il pense que cela pourrait lui faire du mal car pour lui c’est une petite fleur.

À la naissance, Kima pesait trois kilos et douze grammes, était Kimberly Qui savait le poids exact de ces données, le père a échoué, bien que depuis que sa fille se réveille, Pantoja joue avec elle tout le temps, en plus d’être une fille très agitée, elle aime ses parents et danse même ses chansons avec une grâce qui pas n’importe qui.

Ils commentent que plusieurs entreprises ont voulu que Kima soit leur image, mais les choses ne se sont pas déroulées pour cette raison, leur fille n’est pas apparue dans commercial ou la promotion d’un produit pour bébé.

Ce ne sont peut-être pas tous les détails qu’un admirateur du couple voudrait savoir, il y a des questions infinies que leurs adeptes ont sûrement posées, mais le couple a choisi de parrainer peut-être les plus répétitives.

