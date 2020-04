Kimbely Loaiza a embrassé une autre femme, Juan de Dios Pantoja a tout vu | Instagram

La youtubeuse et chanteuse Kimberly Loaiza apparaît dans une vidéo qui circule sur Internet où elle apparaît en train d’embrasser une femme, ce qui est impressionnant, c’est que Juan de Dio Pantoja a tout vu.

Un autre détail est que Ce n’était pas seulement un baiser Cela a été répété à plusieurs reprises, Juan de Dios, incapable de rendre hommage à ce qu’il a vu, a choisi de garder le silence.

Vous pourriez penser mal de la plus grande gentillesse, mais n’ayez pas peur, tout cela était dû aux défis que l’équipe Jukilop et Fenix ​​ont relevés.

Cela peut vous intéresser: Vidéo Juan de Dios Pantoja brûle par jalousie d’un nouveau compte et non par Kimberly Loaiza

Après le scandale qui a eu lieu avec des youtubeurs qui travaillaient pour la société Badabum, ils ont décidé de créer leur propre chaîne et de former une seule équipe appelée Team Fenix.

À certaines occasions, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja participent avec eux à certaines vidéos comme cela s’est produit avec le présent où ils ont dû relever certains défis 2 pour chacun étant sept joueurs au total.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“Quelle est la probabilité? Extrême” C’était le jeu de défis qui a commencé entre eux: faire une tasse de thé, manger des céréales de la bouche de l’un des présents et embrasser quelqu’un sur la bouche qui n’était pas votre partenaire.

Pour relever les défis, ils ont dû choisir entre deux options, 1 et 2, une personne en plus de celle qui devrait relever le défi devrait dire un chiffre et si elles convenaient toutes les deux du nombre, elles devraient le faire de force et en cas de non-respect du défi, ce n’était pas le cas.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Lorsque Kimberly a relevé l’un de ses défis, c’était sa chance d’embrasser quelqu’un à votre gauche qui n’est pas votre partenaire? le baiser l’a touché avec la reine.

Ce n’est pas la première fois que Kimberly il embrasse quelqu’un d’autre qui n’est pas Juan de Dios, les émotions étaient à la surface, et malgré le fait qu’à la fin ils s’embrassèrent Ils ne le considéraient pas comme valide car ils voulaient que cela dure plus longtemps, alors ils finirent par se donner un second baiser plus long.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza danse dans un soutien-gorge pour Tiktok

.