Kimberly Loaiza atteint 5 millions d’abonnés sur Tiktok et célèbre en dansant

L’interprète de “Jaloux” Kimberly loaiza a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Tiktok où elle est très heureuse de danser grâce au fait qu’elle compte déjà cinq millions d’abonnés.

Loaiza est actuellement en Colombie en compagnie de ses deux plus grands amours Kima y Juan de Dios Pantoja qui enregistrent de nouvelles chansons qui sortiront bientôt.

Cette nouvelle application est devenu un succès complet après que plusieurs célébrités ont commencé à l’utiliser et en même temps, ont invité leurs followers à faire leur propre compte.

Être abonné de Tiktok vous ne pouvez pas partager de vidéo de plus de 20 secondes Là où vous pouvez contester ou imiter certains audios de toute sorte, il semble que peu à peu il déplace d’autres applications et réseaux sociaux.

Kimberly Loaiza Faites partie des célébrités qui ont rejoint le mouvement des applications et célébrez avec plaisir les cinq millions de followers comme dans Instagram qu’en pourcentage de nouveaux abonnés, elle a partagé une photo en l’honneur de sa gentillesse, comme elle se réfère à ses fans.

“Nous sommes 5 millions de mercis, la gentillesse est la meilleure:’) Je t’aime. #Kl Over it Remix du Nouvel An chinois par JohhnyG – kingvader “, description et chanson que le Major Lindura danse.

Dans la vidéo, vous pouvez le voir avec un look plutôt cool, il porte un pantalon noir au-dessus de la taille en plus d’un chemisier à manches longues mais un peu court.

La fiancée de Juan de Dios n’a que trente vidéos sur son compte Tiktok et il est impressionnant qu’elle ait déjà atteint cinq millions cent mille abonnés.

Il peut être un peu difficile d’avoir à être présent sur tous leurs réseaux sociaux mais heureusement Kimberly essaie de tout couvrir en plus de s’occuper de sa famille, enregistrer des chansons, enregistrer du contenu pour votre chaîne Youtube bref, c’est une femme assez occupée et belle.

