Kimberly Loaiza est accusée d’avoir copié Kylie Jenner | Instagram

Kimberly Loaiza l’a encore fait, c’est sur toutes les lèvres et cette fois elle est accusée de copier au célèbre mondain Kylie Jenner, après avoir fait une séance photo.

Ces photographies ont été prises par le Jour de la Saint Valentin, la robe qu’elle portait était rouge, coupe sirène et sans bretelles avec une ouverture dans la jambe, un peu comme celle que Kylie portait pour la soirée Vanity Fair.

Il ne fait aucun doute que la publication a suscité de bonnes réactions. deux millions de likes et des milliers de commentaires, mais tous n’étaient pas bons, beaucoup étaient critique vers l’influenceur en recopiant à nouveau dans ses photographies.

Vous pourriez être intéressé: Kimberly Loaiza impressionne sur la Saint-Valentin portant une robe en transparents

Et c’est que depuis quelques mois, les fans de Kylie Jenner accusent Kimberly Loaiza de copie à la femme d’affaires sous de multiples aspects, ainsi que dans les vêtements, les photos, même sur les lèvres.

HAPPY DAY OF LOVE, n’oubliez pas de vous aimer d’abord, l’estime de soi est le plus important, vous savez que je ne suis pas le plus expressif, mais je jure que je vous aime beaucoup, merci d’être mon LINDURAS “, a écrit Kim dans le post.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Une telle description de la publication a été fortement critiquée pour le supposé photoshop que youtuber avait utilisé, beaucoup ont déclaré qu’il n’avait pas le droit de l’écrire.

Vous parlez de l’amour-propre et vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, vous n’avez pas le droit “, ont-ils dit.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

HAHAHA JE NE PEUX PAS AVEC VOTRE PHOTOSHOP À LAS NALGAS

Combien tôt vous portez une telle robe et mettez un pantalon noir, vous avez l’air si vulgaire,

AH mais donc les jukifans sortent pour critiquer les autres

Mes ORIGINES YdoLa Ezz BIeN

Comme toujours en vous croyant version bon marché de Kylie pic.twitter.com/GrVyssxPsC

– Nan- (@ rdgz_0511)

15 février 2020

Ce que la plupart des gens soulignent, c’est qu’il y a quelques jours, Kimberly a apparemment critiqué Kenya Os pour porter une robe rouge et être à côté de son petit ami Kylie et maintenant elle l’a copié est habillé et même la même pose.

Que s’est-il passé mes kimbs ne t’ont pas atteint pour les sous-vêtements rouges que tu m’aurais prévenus et je te prête une partie de ma grand-mère et j’enlève même l’élastique pour qu’ils te vont bien. Vous savez pour l’autre “, a déclaré une fille du poste.

Vous pouvez également lire: Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et la célébration silencieuse de Kima

Avez-vous oublié de mettre Photoshop? Comme dans ig vous regardez plus acinturadita et ici comme non. Aaah et data, pour l’autre que tu portes une robe transparente, porte une serviette en cuir, enfin, tu as l’air nacaaa mauvais.

(@xMissSimpatiax)

15 février 2020

La séance photo a suscité la controverse car certains followers accusent le YouTuber de excès de photoshop dans diverses parties de son corps comme dans beaucoup de ses séances photo précédentes.

Comme si cela ne suffisait pas, il a non seulement critiqué imitation Il a également reçu des critiques pour Kylie il y a quelques jours pour avoir volé le look de la chanteuse Danna Paola.

.