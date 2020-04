Kimberly Loaiza est électrocutée par Juan de Dios Pantoja | Instagram

Juan de Dios Pantoja a osé blesser la gentillesse Kimberly loaiza, la plus étonnant était qu’elle se laissait électrocuter.

À travers leurs histoires Instagram Juan de Dios Pantoja Il a commencé à promouvoir une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube.

Tout d’abord, il a demandé à ses abonnés des excuses car jusqu’à présent cette année, ce n’est que la cinquième vidéo qu’il enregistre.

Cependant le coeur n’a pas été touché pour faire un peu de mal à sa fiancée, qui a dû endurer les touches douloureuses.

Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas quelque chose d’enregistré, tout cela faisait partie d’un nouveau défi qui Juan de Dios Pantoja conçu pour sa chaîne, ayant comme invités l’équipe Phoenix et aussi à sa plus grande gentillesse.

Il a imaginé un défi dans lequel dix secondes Chacun des participants devait faire rire celui qui était devant la caméra, si la personne riait, elle lui donnerait une touche avec un appareil spécial, pour chaque fois qu’elle perdrait, elle augmenterait la puissance.

Lorsque le tour de Juan de Dios est arrivé, il a perdu trois fois, car sa fortune, le responsable de l’appareil était Loaiza, qui apparemment les participants C’est le plus beau et le moins abusif, donc à toutes les trois occasions, elle était en charge de l’appareil comme avec tous les participants.

La mignonne plus âgée a été la dernière à participer, malheureusement elle a perdu tous les défis, son humeur est assez facile et elle ne peut pas le supporter son joli sourirePour elle, son bourreau était Juan de Dios qui, bien qu’il ait dit qu’elle l’aimait, a fini par la toucher plusieurs fois mais sans lui faire complètement mal.

Heureusement, tout le monde s’est amusé pendant le challengeEnfin, ils ont décidé de donner à tout le monde des touches comme s’ils faisaient partie d’une chaîne, bien qu’ils n’aient pas enduré beaucoup, ils ont fini par rire et inviter les abonnés à continuer à regarder plus de vidéos.

