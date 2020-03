Kimberly Loaiza est un graffiti audacieux en tenue moulante

Kimberly Loaiza est un graffiti audacieux en costume moulant | Instagram

Kimberly Loaiza semble être un joli graffiti montre sur les réseaux sociaux une figure impressionnante en portant un costume assez serré qui encadre ses courbes délicates.

Kimberly n’avait pas partagé poster et s’il était un peu plus actif dans ses histoires de Instagram Donc, avoir partagé cette publication a provoqué un peu d’agitation parmi ses followers.

Une heure s’est écoulée depuis qu’il a téléchargé sa photo sur internet et a déjà plus d’un demi-million de coeurs rouges.

Dans la boîte de commentaires, vous pouvez d’abord faire appel à votre fiancé Juan de Dios Pantoja et aussi à votre beau père de bébé Kima Sofia.

“Ce n’est pas grave si vous faites 99% des choses correctement, les gens regardent toujours mal à 1%. Alors soyez heureux, profitez de la vie”, décrit le post de Kimberly Loaiza.

La tenue portée par l’interprète de “Jaloux” Il semble être d’une seule pièce même s’il porte également un pull.

La youtuber et chanteur du genre urbain a connu un succès exponentiel sur les réseaux sociaux car des millions de millions sont ceux qui ont des followers sur plusieurs comptes de réseaux sociaux dont YouTube.

Plein de followers, ses fans attendent de nouveaux singles anxieux car depuis son lancement “Jaloux” ses fans ont voulu entendre plus de chansons de Loaiza.

Kimberly a été très active dans la nouvelle application Tiktok Heureusement, il est devenu un succès, depuis qu’il rejoint cette application et encore plus que dans d’autres réseaux sociaux; des danses partagées seules et avec Juan de Dios Pantoja, même avec des amis, ainsi que de faire des défis et des aveux.

Dans l’une des vidéos les plus récentes, vous pouvez le voir danser avec Pantoja dans le centre commercial et ne font apparemment rien de mal.

