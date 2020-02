Kimberly Loaiza et cinq choses que vous ne saviez pas sur elle | Instagram

Kimberly Loaiza est l’une des plus grandes influenceuses sur Internet et elle est youtubeuse, mannequin et chanteuse, rencontrez ici cinq choses que vous ne saviez pas sur elle.

Il travaille actuellement dur sur votre chaîne YouTube, il téléchargeait constamment des images et des vidéos dans ses histoires Instagram, mais avec tant de travail, il a tendance à décoller un peu.

Loaiza est engagée envers son petit ami des années Juan de Dios Pantoja qui l’aime et lui raconte son amour “Grande gentillesse”.

Vous pourriez être intéressé: Juan de Dios Pantoja a perdu un être cher, il est triste et le cœur brisé

Le couple est parent d’un beau bébé, appelé Kima Sofia qui, bien qu’il n’ait que sept mois, est déjà une célébrité égale ou supérieure à ses parents.

Être un youtuber si cher à ses disciples, qui s’élève à deux millions huit cent mille Twitter, seize millions trois cent mille Instagram et en Youtube Il en a vingt et un millions six cent mille.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bien qu’il partage sans cesse des publications qui sont parfois des choses qu’il ne connaît pas beaucoup de ses goûts personnels par jour, mais une page de fans a été consacrée à trouver des données précises sur les cinq choses que vous ne saviez pas Kimberly Loaiza.

Savez-vous quel est le plat préféré de Kimberly? il semble que ce soient des fruits de mer et des rôtis car ils le font souvent à la maison mais non, leur nourriture préférée est la sushi.

Comme Justin Bieber, son film préféré est “Le Journal d’une passion”, qui n’aime pas un bon film romantique.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Un autre aliment que l’interprète de “Jaloux” C’est quelque chose de plus simple, votre fruit préféré: la fraise, Vous devez avoir congelé dans votre réfrigérateur car ils sont saisonniers.

Kimberly souffre de tryphobie, qui est la répulsion générée en regardant ou en étant proches des figures géométriques rapprochées, en particulier les trous rapprochés, et leur profession de rêve chirurgien plastique.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza arme une scène de jalousie formidable à Juan de Dios Pantoja

.