Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja regardent comment ils se sont préparés pour la quarantaine | Instagram

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, l’un des couples les plus connus des réseaux sociaux, se sont très bien préparés à cette quarantaine et l’ont partagée.

Juan de Dios est celui qui s’est vanté un peu de la façon dont lui et le Major Cutness ont préparé ce “cet enfermement” qui a tout le monde désespéré.

Depuis quelques mois, ils ont déménagé à Mexico et, peu à peu, Pantoja s’est donné pour tâche de partager avec ses partisans les progrès et les dispositions qu’ils ont pris chez eux.

Depuis quelques semaines il a montré une sorte de terrasse récréatif où ils ont aujourd’hui plusieurs choses pour se divertir.

L’un d’eux et peut-être le plus caractéristique est une machine de jeu numérique bien connue dans Mexique comme “petites machines” où en mettant une pièce de monnaie, vous pourriez jouer à l’un des différents jeux inclus, heureusement, ils ne se battront pas car il n’a pas besoin pièces de monnaie.

“Voyez comme c’est beau, je l’aime vraiment, je l’aime idéal pour cette quarantaine”, se référant à sa machine de jeu.

Il est bien formé car il a une grande variété de choses, Nintendo 64, Atari, Wii, entre autres, et la chose la plus excitante que vous pouvez voir est le design parce que le couple a capturé ce qu’il aime le plus dans le modèle, Kima, la couverture de son livre et aussi le port de Mazatlan, Sinaloa.

Ils ont aussi une pièce pour jouer aux fléchettes, golf, basket-ball, football et il a même mentionné que dans quelques jours de plus une table de billard arriverait, pour pouvoir se divertir dans cette quarantaine “Nous nous préparons à la quarantaine” Juan de Dios a affirmé.

En plus d’avoir son espace très bien équipé, Juan de Dios a également partagé une jolie murale qu’ils ont réalisée récemment là où elle apparaît lui, kima et kimberly a raconté l’histoire et s’en est fièrement vantée.

