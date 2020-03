Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja volent des regards aux Spotify Awards | Instagram

C’est la première livraison des Spotify Awards 2020, où son futur célèbre tapis vert est devenu fou avec les personnalités présentes mais Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont pris leurs yeux.

Depuis leur arrivée à l’Auditorium national, Kimberly et Juan de Dios ont commencé à recevoir des cris et de l’amour de les fans Ils les attendaient à l’entrée pour prendre des photos et les voir en direct.

D’un autre côté l’influenceur et le youtubeur Kimberly Loaiza Il a partagé une partie du processus de son arrangement pour la remise des prix qui, au moment d’arriver à l’événement, a volé les yeux des participants.

Portant sa peau blanche, il se vantait son corps sculptural que malgré un bébé de sept mois, le corps est déjà spectaculaire.

Il portait un costume noir deux pièces avec détails Versace, un crop top qui passait sous son buste, une jupe qui avait une ouverture prononcée dans une de ses jambes et des baskets à talons fins qui montraient ses jolis pieds.

Comme accessoires supplémentaires, l’interprète de “Jaloux” Il portait des gants transparents assez longs et des bagues en or sur le dessus, un autre détail qui a attiré l’attention était que dans l’encolure de la jupe il avait des épingles avec assurance, qui avaient l’image du lototype Versace.

Pour sa part Juan de Dios Il est apparu avec un look légèrement moins formel que celui de Kimberly bien qu’ils aient utilisé des couleurs similaires, l’interprète de “Tactic” Il portait un pantalon et une chemise noirs et une veste argentée avec des détails noirs sur le dessus.

Les cheveux si vous vous souvenez de ses débuts, vous vous souvenez comment il portait sa coiffure, bien que cette fois il ait encore une partie de ses cheveux décolorée, il avait l’air assez beau.

