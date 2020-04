Kimberly Loaiza et Kima, toujours ensemble ma vie, au revoir Juan de Dios Pantoja | Instagram

Youtuber, tiktoker, mannequin et chanteuse Kimbely Loaiza a rempli son Instagram de tendresse en partageant une séance photo avec Kima Sofía sa petite fille, disant pratiquement au revoir à Juan de Dios Pantoja, dit-elle “Tu mets toujours ma vie ensemble”.

L’idée que Loaiza et Pantoja le équipe Jukilop Ils ne sont plus ensemble, de plus en plus leur séparation et leur distance deviennent plus visibles.

Bien que cela ne fasse que quelques jours, il semble que ce soit plus long car tout s’est passé très rapidement et ses fans sont probablement encore en état de choc.

Kimberly Loaiza interprète de “Ne sois pas jaloux” Il a pris la décision de se séparer de Juan de Dios, il a lui-même partagé l’actualité dans une vidéo qu’il a partagée sur sa chaîne YouTube.

Sur les photographies, la mère et la fille apparaissent dans des tenues similaires de Lucieno, Kima commence probablement déjà à marcher parce que sur l’une des photos, elle se tient plutôt bien, bien qu’avec le soutien de sa mère, Kima Sofía Pantoja Loaiza est un bébé qui elle est adorée par ses parents Et même s’ils sont séparés, aucun ne manquera de vous donner un amour total, ensemble ou séparément.

Même s’il y a des problèmes entre eux, Kima sera toujours la raison pour laquelle ils seront unis pour toujours. Juan de Dios veut arranger les choses avec Kimberly et il a déjà demandé pardon de manière personnelle et publique, il semble que Loaiza ne veuille pas croiser les mains, ou du moins c’est ce que l’on voit dans ses publications car elle est sûrement très blessée.

Dans la poste, Juan de Dios Pantoja a écrit “JE LES AIME” accompagné de quelques emojis, plus d’un millier de commentaires a son propre commentaire où certains le critiquent et un autre segment le soutient considérablement.

“Vous n’en valez pas la peine, rampant”, “Juan va aller bien et soyez assuré que la vérité sort toujours et je vous ferai toujours confiance”, certains commentaires reçus par Juan de Dios.

