Kimberly Loaiza et la plus jolie Kima Tiktok que vous puissiez voir

Kimberly Loaiza et la plus gentille Kima Tiktok que vous ayez jamais vue

Youtuber et la chanteuse Kimberly Loaiza ont partagé une nouvelle vidéo sur son Tiktok où le protagoniste est sa belle fille Kima, devenant l’une des vidéos les plus mignonnes que vous puissiez voir.

Depuis récemment Kimberly Loaiza créé un compte Tiktok la nouvelle application qui est rapidement devenue une tendance.

Kima Sofia n’a plus un an à vivre et est déjà devenue une célébrité Eh bien, ses célèbres parents n’arrêtent pas de partager des vidéos ou des photos de sa belle et sympathique fille.

“Le meilleur de ma vie mua mua – Miya”, description de la vidéo qui compte déjà plus de 3,9 millions de vues.

La fille aînée de Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza Il ne parle toujours pas et même ainsi, il a déjà gagné le cœur des disciples du couple de quelques millions, car ils ont annoncé qu’ils seraient parents à ce jour, toute nouvelle concernant Kima est une tendance certaine.

Bien que Kima Sofía Pantoja Loaiza seule apparaît dans cinq des soixante-six vidéos de Kimberly sont parmi les plus populaires.

Même si ses parents décidaient de créer un compte exclusif pour son petit, elle aurait le même ou plus d’abonnés que leurs propres parents.

Malgré le fait que chaque jour le couple Il montre son amour pour sa fille, chaque mois, ils commémorent sa vie avec des messages tendres sur leurs comptes de réseaux sociaux.

Juan de Dios est un père assez aimant pour elle, tout comme sa mère, mais ils conviennent tous les deux qu’ils pourraient d’abord donner leur fille à quelqu’un d’autre.

Comme Juan de Dios et Kimberly, ses partisans étaient enthousiasmés par la nouvelle de la grossesse de l’interprète de “Jaloux”, et à partir du moment où Kimberly a donné Luz, Kima a volé le cœur de ceux qui la voient dans chaque scène où elle apparaît.

