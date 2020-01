Kimberly Loaiza et le dîner romantique que Juan de Dios Pantoja a fait pendant 7 ans ensemble

Kimberly Loaiza et le dîner romantique que Juan de Dios Pantoja a fait ensemble pendant 7 ans. | Instagram

Kimberly Loaiza a été accroupie hier par Juan de Dios Pantoja, qui a préparé un dîner romantique pour célébrer qu’elle aura 7 ans à côté de sa belle femme.

Désormais toute une famille avec leur petit Kima, Pantoja et Loaiza sont les plus pleines et les plus heureuses de profiter de leur scène de parents.

Les deux sont allés dans la cuisine pour faire un style ceviche Sinaloense à partir de Hawaii, comme Juan l’a expliqué avec tomate, oignon, concombre et crevette. Mais ce que Kim ne savait pas, c’est que son partenaire préparait une agréable surprise et a accueilli un cadre parfait pour cette nuit.

Comme ils l’ont tous deux partagé dans leurs histoires Instagram, Juan de Dios a mis en place une table pour deux, avec des boissons, des bougies et une atmosphère semi-lumineuse pour passer une nuit romantique avec Kimberly Loaiza.

Le couple de youtubeurs continue de profiter de vacances bien méritées en compagnie de leur petit Kima, aujourd’hui toute la famille Jukilop C’est sur les îles d’Hawaï.

À travers leurs histoires sur Instagram, ils ont partagé en détail leur arrivée ainsi que leur séjour et la beauté qui implique d’être dans un endroit si succulent.

Heureusement, Kima a pu accompagner ses parents, vous pouvez voir des endroits très attentifs où ses parents l’ont prise les yeux grands ouverts pour tout apprécier. Hier, Kimberly et Juan ont partagé que leur fille avait rencontré des tortues marines et qu’elle était sur un yacht, de nombreuses expériences à son jeune âge pour Kima.

