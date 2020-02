Kimberly Loaiza et ses meilleurs bikinis

Kimberly Loaiza et ses meilleures photos de bikinis | Instagram

La mignonne plus âgée, Kimberly Loaiza, a partagé à travers elle réseaux sociaux quelques images montrant son corps bikini et bien qu’elle ait continué d’avoir un beau corps après sa grossesse, il ne fait aucun doute qu’elle avait un grand corps avant, étant cette fois où elle a fait plus de publications de ce type.

Un des bikinis que nous ne pouvons certainement pas oublier est celui qu’il a utilisé dans l’une de ses vidéos, où cela s’est produit 24 heures sur une île avec son désormais fiancé, Juan de Dios Pantoja.

Un tel bikini était noir avec deux pièces, ce qui marquait parfaitement sa silhouette, elle portait également comme un type de paréo de la même couleur du costume.

Cela peut vous intéresser: Kimberly Loaiza est accusée d’avoir copié Kylie Jenner

L’interprète de “Ne sois pas jaloux“Il portait également un maillot de bain rouge une pièce mais montrant parfaitement son corps, car bien qu’il ne s’agissait que d’une seule pièce, il semblait qu’il en était deux car il était collé sur le dos, laissant la partie avant découverte.

La couleur noire fait certainement briller Kimberly car apparemment elle aime les bikinis dans cette couleur, mais les détails sont ce qui la fait ressortir et rendre son corps parfait, à cette occasion c’était un bikini deux pièces avec les épaules nues et grâce à la pose qu’il portait, il porte un corps phénoménal.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Un autre des bikinis qui a surpris tous ses partisans était un style pin up vert, qui se démarquait beaucoup avec sa couleur de cheveux de l’époque et aussi sa silhouette. Le bikini venait de tir haut, ce qui le favorisait complètement.

Il a également choisi d’utiliser un peu plus discret, comme un maillot de bain complet et encore une fois de couleur noire qui, malgré sa simplicité, ne s’arrête pas fasciner ses disciples.

Vous pouvez également lire: Kimberly Loaiza impressionne sur Valentine portant une robe en transparents

L’une des dernières photos qu’il a partagées dans son Instagram en bikini c’était au mois de septembre, quand elle était des vacances à Miami et ici, vous pouvez voir que son corps est encore plus incurvé, car il avait déjà eu Kima, cette fois, elle portait un bikini noir taille haute avec un bon bronzage qui la faisait briller avec ses cheveux blonds.

.