Kimberly Loaiza et son changement de look, cheveux assez courts | Instagram

La chanteuse et youtubeuse Kimberly Loaiza deviendra un nouveau changement de look, cette fois ce sera quelque chose de radical car ça va couper vos cheveux (grâce à sa gentillesse) et ce sera assez court.

L’interprète de “Jaloux” Il a commencé ses histoires en commentant qu’il laisserait les extensions pour l’instant et laisserait ses cheveux guérir parce qu’il était un peu maltraité.

Kimberly Il a constamment changé ses cheveux, bien que vous vous souveniez quand il était à Paris portant une partie blonde, puis il est devenu noir et a ensuite mis des extensions.

“Hé, j’ai soudain envie de me couper les cheveux, mais je ne sais pas peut-être que je pense que quelque chose de très mauvais ne me convient pas, ou vous qui pensez”, a déclaré Loaiza dans une de ses histoires.

Immédiatement ses disciples ont commencé vous donner des conseils, à tel point que Loaiza a décidé de faire une enquête pour savoir si elle avait été coupée ou non.

Après cela, il a partagé une image où il a demandé dans quelle mesure il devait le couper car il se souvenait que ses conseils étaient également un peu battu.

Dans la photographie que l’on peut voir dans l’une de ses histoires, il a placé quatre médiations différentes au total pour voir quelle serait la coupe que ses cuties choisiraient pour elle.

L’enquête était en désaccord à la fin, ils ont décidé plus entre la mesure 3 et 4, mais c’était le numéro trois le gagnant, “Je vais le couper assez demain” Ils faisaient partie de ses dernières histoires tout à fait excitées mais nerveuses à la fois.

Il fait tellement confiance à ses mignonnes qu’il leur a permis de choisir sa nouvelle longueur de cheveuxheureusement, tout style que vous utilisez le youtuber Il s’adapte assez bien, sinon, il n’y aurait pas de problème car les cheveux poussent assez vite.

Kimberly Loaiza | Instagram

La coupe de cheveux vous aidera sûrement à vous sentir mieux après avoir été fortement critiquée par certains internautes. Ce changement de look sera comme un renouveau pour elle-même.

