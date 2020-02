Kimberly Loaiza impressionne la Saint Valentin en robe transparente

Kimberly Loaiza impressionne la Saint-Valentin vêtue d’une robe en transparents | Instagram

La belle youtubeuse Kimberly Loaiza a partagé à travers ses réseaux sociaux des photos et des vidéos portant une impressionnante robe transparente pour célébrer ce 14 février le jour de Saint Valentin Que la journée de l’amour et de l’amitié soit célébrée.

La fiancée de Juan de Dios Pantoja vient de partager à la fois sur Instagram et sur Twitter une tenue digne d’une reine car elle ressemble à une impératrice.

Bien que la robe en ait assez la transparence et vous pouvez voir la peau de Kimberly, elle la porte comme un modèle entier, l’empêchant d’avoir l’air ordinaire.

Vous pouvez être intéressé: Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et la célébration silencieuse de Kima

Depuis qu’il est revenu à ses cheveux noirs habituels, la sécurité et l’attrait de l’interprète de “Jaloux” Il a augmenté parce que ses photographies les plus récentes semblent assez coquettes.

La robe en mention en rouge, coupe sirène et bustier avec une ouverture de jambe assez prononcée, les détails du tissu sont impressionnants car il porte des pièces qui fournissent un la texture assez frappant pour le vêtement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bien que la pièce complète soit transparente Kimberly Il porte des sous-vêtements qui devaient probablement être remarqués car ils sont noirs.

Les utilisateurs d’Internet sur les deux réseaux sociaux ont immédiatement commencé à commenter les publications et à leur donner de nombreuses J’aime.

La publication n’est pas arrivée dans l’heure suivant son téléchargement sur les réseaux sociaux, en Instagram a déjà quatre cent mille similaires, Twitter C’est un peu plus lent dès trois mille.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“HAPPY DAY OF LOVE n’oubliez pas de vous aimer d’abord, l’estime de soi est le plus important, vous savez que je ne suis pas le plus expressif, mais je jure que je vous aime beaucoup, merci d’être mon LINDURAS”, a partagé Loaiza dans son post Instagram .

Depuis le début de la journée Kimberly et Juan de Dios ont célébré d’abord avec le cadeau de leur fiancé avec lequel le youtuber Il était sans voix après avoir vu son cadeau.

Lire aussi: Vidéo Juan de Dios Pantoja présume le cadeau de la Saint-Valentin de Kimberly Loaiza

.