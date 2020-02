Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et la célébration silencieuse de Kima. | Instagram

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont de nouveau surpris leurs followers, mais pas à cause de quelque chose qu’ils ont publié, mais à cause de quelque chose qu’ils ont cessé de faire. Hier, 12 février, la belle Kima, son premier-né a eu 7 mois et malgré l’écriture de 7 mois sur Twitter, rien n’a été dit sur la petite fille.

Les internautes sont surpris car le couple de youtubeurs n’a rien partagé sur leurs réseaux sociaux à propos de la célébration des 7 mois de la petite depuis que chaque mois ils ont partagé des vidéos ou des photos dans lesquelles ils peuvent être vus sont leur gâteau respectif pour Un mois de plus de votre fille bien-aimée.

Bien que le Jukilop Ils n’ont rien partagé de ce jour, les internautes n’ont pas manqué la célébration de Kima Sofia et ont fait quelques commentaires, collages et autres pour fêter un autre mois du plus petit de l’équipe Jukilop.

Vous pourriez être intéressé: Juan de Dios Pantoja renverse Kimberly Loaiza exprès et tout a été enregistré

Kima Elle est devenue une célébrité sur Internet, même avant sa naissance, car depuis la publication de la nouvelle que Kimberly Loaiza était enceinte de Linduras et Pantojitas, elle l’aimait déjà.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Les 7 meilleurs mois de ma vie

– Kimberly Loaiza (@KimberlyLoaiza_)

12 février 2020

La petite fille est vraiment belle et remplit souvent le cœur des réseaux sociaux avec les images que ses parents partagent.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja emménagent et montrent leur nouvelle maison

7 mois vous voir en tant que papa, vous accompagner dans chaque nouvelle aventure avec Kima ♥ vous avez une belle petite fille remplie de lumière Dieu vous bénisse pic.twitter.com/WEhCMM4hvq

– Meel Pantoja (@ JukiLopa12)

12 février 2020

Kima a de grands yeux expressifs et un charisme unique, avec ses jeux, en dormant ou en remerciant, elle a gagné un par un aux disciples de ses parents.

Kimberly et Juan sont très loin du réseaux sociaux quelque chose qui garde les internautes impatients, mais ils reviendront sûrement avec beaucoup de matériel pour rendre tout le monde heureux.

.