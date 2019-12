Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja se venge et la fait pleurer | Instagram

Le chanteur et youtuber Juan de Dios Pantoja a partagé une vidéo sur sa chaîne où il a reçu la revanche de Kimberly Loaiza, sa petite amie et par double jeu qui s'est terminé en larmes de la belle youtubber.

Tout a commencé le 11 décembre de cette année où le chanteur de "Tactic" pendant que Pantoja enregistrait la nouvelle vidéo pour sa chaîne, et ce serait l'anniversaire de Kimberly.

Juan de Dios a pris grand soin du cadeau d'anniversaire de sa petite amie Kimberly Loaiza, dont elle a été totalement impressionnée et plus amoureuse.

Le dernier anniversaire de son petit ami Kimberly lui a donné une grande surprise et plusieurs cadeaux qui l'ont laissé avec un œil carré, excité à ce sujet Pantoja voulait redonner un peu de soins à la plus grande Lindura, mais il ne comptait pas sur il se vengerait pour quelque chose qu'elle a fait.

Et Kimberly l'a emmené dans des cabines près de la Mexico qui est l'endroit où ils résident actuellement, pour atteindre l'endroit où ils ont duré environ 3 heures pour arriver, ce que Loaiza a fait était les yeux bandés Juan de Dios afin que rien de votre surprise ne soit identifié.

C'était la douce vengeance de Pantoja à Kimberly car je ne le vends pas une seule fois mais deux fois car ce sont deux surprises qui l'ont préparé.

"Que je te raconte ma vie, je t'aime beaucoup, je te remercie vraiment de m'avoir donné une si belle fille, vraiment merci d'être avec moi dans tant de moments, d'être toujours avec moi dans les bons et les mauvais moments … Tu mérites tout de moi Je vous aime et je vous remercie d'être avec moi ", a déclaré Juan de Dios.

Lorsque le premier moment de bandage de ses yeux est arrivé, c'était exactement à midi, elle a vendu ses yeux et l'a emmenée à une fête surprise sur le thème hawaïen que l'équipe Phoenix avait préparée pour elle.

La fête a été la plus amusante et pour finir en beauté, le cadeau attendu était présent quelques heures plus tard le matin pour se réveiller Juan de Dios J'avais préparé le meilleur des surprises une Mini Cooper cabriolet en blanc.

Kimberly a fondu en larmes mais avec joie parce qu'elle ne pouvait pas croire ce qui était devant ses yeux, excitée qu'elle se préparait à profiter l'un des grands cadeaux que son petit ami a préparé et a sûrement passé l'un des meilleurs anniversaires de sa vie.

Lire aussi: Kimberly Loaiza ressemble à toute une Barbie dans l'auberge Jukilop