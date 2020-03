Kimberly Loaiza partage la vidéo de la première dent de Kima | Instagram

Youtuber, chanteuse et influenceuse Kimberly Loaiza a partagé avec ses mignonnes une vidéo où le premier petit doigt de Kima Sofia Ta belle fille

Loaiza et son fiancé Juan de Dios Pantoja étaient en route pour Medellin, Colombie pour enregistrer de nouveaux morceaux de musique.

Au cours du voyage, ils ont partagé quelques images d’eux et de leur équipe en utilisant des capbocas, si vous vous souvenez de certaines publications Loaiza passées, vous pourrez localiser des photos dans leurs histoires où Kima est apparu cache-bouche.

A ce moment, le nom de “Coronavirus” Ainsi, comme moyen de prendre soin, même si certains peuvent trouver cela extrême, ils ont commencé à prendre soin de Kima, eux-mêmes et toute leur équipe afin qu’il n’y ait aucun problème d’infection possible.

Quand la famille était à l’hôtel, Kimberly commentait qu’un jour avant, ils avaient enregistré beaucoup de musique et c’est pourquoi super excité.

“Amour, j’ai vu ta dent, oui, la dent de ma fille sort!” Pantoja a commenté au début et a terminé la deuxième phrase Loaiza.

Excité ils voulaient partager les nouvelles avec les mignonnes de la grande Lindura, alors la caméra s’est approchée tous les deux essayaient de montrer La dent de Kima En fait, c’était très peu à voir depuis que Kima a fait la moue et n’a pas été laissé pour ce qu’ils ont choisi de ne pas presser.

Kima Sofia Pantoja Loaiza Il se développe très rapidement et a presque huit mois et avec juste ce jeune âge est le même et même un peu plus célèbre de ses propres parents parce que depuis la grossesse de Kimberly, ses partisans sont à l’affût.

A partir du moment où les adeptes de les deux youtubers ils ont vécu la vie quotidienne de Kima, couplé à ceci est une mignonne complète, une fille assez calme et pas du tout bouleversée car elle a toujours l’air très calme.

