Kimberly Loaiza partage la vidéo des remerciements de Kima | Instagram

Après la polémique qui a éclaté entre le mari de Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja et le maire de Lizbeth Rodríguez La Lindura n’avait rien partagé sur leurs réseaux sociaux jusqu’à il y a quelques jours, bénéficiant des remerciements de Kima.

Il y a eu plusieurs vidéos qu’il a partagées et que Kima joue comme une petite princesse, il y a eu plusieurs occasions où Loaiza apparaît en compagnie de Kim Sofia.

Curieusement, les vidéos n’apparaissent pas Juan de Dios Pantoja et Kimberly Elle a l’air assez sérieuse, et même quand Kima apparaît, elle ne parle pas.

Loaiza a partagé quelques photos, l’un d’eux de son visage, où il est vraiment beau, mais la luminosité de ses yeux n’est pas la même, alors que dans une vidéo il était regardé à côté de sa belle fille Kima, ce sont les premières images qu’il a partagées à nouveau.

Kimberly a duré quelques jours sans être réseaux sociaux après la publication des vidéos intimes de son mari sur Twitter, elle s’est éloignée pour rester en dehors de ce qui s’est passé.

Et bien que Juan de Dios n’a pas cessé de partager histoires et publications Dans ses réseaux sociaux, il continue d’être très heureux et il semble que rien ne se soit passé.

Dans l’une des vidéos, Kima apparaît jouant dans une fosse à boules, toujours aussi radieuse “vieillards”.

Dans la deuxième vidéo, Kima se retrouve applaudie très excitée en riant et la personne qui l’enregistrait lui dit certaines choses mais ça ne semble pas être La voix de Kimberly.

Kima est la lumière des yeux de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Et s’ils sont ensemble ou ils nous verront toujours pour leur belle fille et ils partageront les beaux moments qu’ils passent avec elle.

Kimberly Loaiza et Kima ensemble | Instagram





