Kimberly Loaiza partage une photo de Colombie

L’interprète de “Jaloux” Kimberly Loaiza a partagé une photo sur son compte Instagram où il apparaît selon sa description dans Venise, Antioquia.

L’image a été partagée il y a deux heures et a déjà plus de demi million de coeurs rouges grâce à vos followers.

Au début, vous pourriez penser qu’il voyage dans ce pays éloigné et en même temps, vous avez peur de la pandémie qui sévit dans le monde aujourd’hui.

Ne vous inquiétez pas, elle enregistre de nouveau en Colombie, elle travaille sur ses nouveaux singles, donc non, elle n’est pas en Italie et le pays européen est en quarantaine.

“Je suis toujours fort et debout malgré tous ceux qui se sont retournés contre moi … bénédictions à tous”, a écrit Kimberly.

On pourrait dire que le commentaire vise le fait que, ces dernières semaines, il a reçu de vives critiques de son corps de la part de certains Internautes et surtout d’une personne qui, comme elle, se consacre à la réalisation de vidéos en youtube.

Kimberly Loaiza C’est une femme très travailleuse, entreprenante, joyeuse et sympathique parmi de nombreuses autres qualités, c’est pourquoi elle a de nombreux adeptes, des millions sur ses réseaux sociaux, qui augmentent.

À de nombreuses reprises, ils ont défendu “La plus grande gentillesse” comme son fiancé Juan de Dios Pantoja se réfère à elle, qui l’adore et sort pour la défendre lorsque quelqu’un veut la maltraiter ou la critiquer, est son chevalier ardamura.

Heureusement, Kimberly a pas mal de projets sur le pas de la porte et elle n’a sûrement pas le temps de penser à la haine que beaucoup plus de gens ont pour elle, donc pour elle, elle ne se soucie probablement pas de ce que quelques personnes disent ou pas si sa carrière et son succès ça se voit partout.

