Kimberly Loaiza pleine de douleur pour une grande perte

La belle youtubeuse Kimberly Loaiza souffre actuellement d’une grande perte personnelle, comme elle l’a partagé sur son compte Instagram récemment.

Même si parfois il a tendance à se retirer un peu des réflecteurs et leurs réseaux sociaux Loaiza essaie d’être présente et de partager quelque chose de son quotidien.

Dans des circonstances particulières, c’est lorsque vous avez dû arrêter de partager des vidéos au moins dans vos histoires, en profitant du fait qu’elles sont supprimées après 24 heures ayant été partagé.

En plus de prendre soin de sa belle fille Kima Sofia, s’occupe de ton fiancé Juan de Dios Pantoja, sa musique et aussi ses réseaux sociaux Kimberly est une femme très occupée, mais elle parvient à prendre le temps pour sa gentillesse, qu’elle aime de tout son cœur.

Comme vous le savez récemment, il a ouvert son propre compte Tiktok, la nouvelle application qui, depuis 2016, est en circulation et a été largement acceptée par le public, en plus du fait que de nombreuses célébrités recommandent de l’utiliser.

Parmi ces personnalités figure Kimberly Loaiza Qui a enregistré précisément l’une de ses vidéos était qu’il avait eu un accident.

Il n’y a pas de plus grande douleur pour une femme que le fait d’avoir un ongle cassé, qu’il soit faux ou non, est l’un des douleurs plus grandess à ceux d’entre nous qui vivent sous notre vanité.

C’est ce qui a causé la grande douleur de Kimberly qui en parle dans une de ses vidéos: “Voyez ce qui m’est arrivé pour l’enregistrement d’un tiktok, ça me brûle trop.”

Heureusement, ce n’était que le faux clou qui pouvait être remplacé immédiatement à la place si le coup avait été plus fort j’aurais fini sans clou Heureusement, il n’a pas vieilli et a réussi à enregistrer sa vidéo tant attendue dans l’application.

