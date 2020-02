Kimberly Loaiza reçoit le soutien de ses mignonnes dans une nouvelle vidéo promotionnelle | Instagram

Kimberly Loaiza a crédité tout à fait professionnellement depuis qu’elle a commencé avec son Chaîne YouTube Comme ses fans, aujourd’hui était un jour de échantillon inconditionnel de son soutien à la grande Lindura.

Bien que de nombreux internautes aient commencé à publier des critiques négatives pour Loaiza, ses fans et même son petit ami Juan de Dios Pantoja se sont immédiatement mis à sa défense.

Malgré qui pèse Kimberly autant que Juan de Dios Ils ont proliféré chacun dans leur carrière en tant que youtubeur, influenceur, chanteur et mannequin (dans le cas de Kimberly).

Même si Juan de Dios Pantoja Il a toujours essayé de rester à l’écart des attaques des réseaux sociaux, il ne peut s’empêcher d’agir quand quelqu’un parle négativement de sa fiancée et de l’amour de sa vie.

La vidéo promotionnelle mentionnée provient d’un marque de cosmétiques bien connu, dans la vidéo, vous pouvez voir Kimberly regarder spectaculaire avec plusieurs vêtements ou maquillage.

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ils sont dans l’un de leurs meilleurs moments à la fois personnellement et professionnellement, tous deux ont subi des tests difficiles et plusieurs controverses; Cependant, ils ont réussi à faire face à eux et à prendre le meilleur d’eux, toujours avec le soutien de leurs partisans.

Dans une de ses histoires récentes Juan de Dios assistance demandée de ses partisans (qui sont les mêmes que ceux de Kimberly pour la plupart) pour commenter et regarder la vidéo où son aîné Lindura est sorti en soutien au grand effort que Loaiza a fait.

“Ximena GarciaHace: La belle Kimberly God continue de vous bénir ma reine et de vous donner la force dont vous avez besoin. J’ai adoré! Félicitations!”, “Diana CastilloHac: J’ai adoré la collaboration j’ai 22 ans et je soutiens totalement Kimberly”, certains commentaires dans la vidéo .

