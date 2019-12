Kimberly Loaiza ressemble à une Barbie entière dans l'auberge Jukilop | Instagram

Kimberly Loaiza Lucia comme un barbie Il a partagé une vidéo où il se sentait comme une poupée car il portait un costume aux couleurs caractéristiques de la marque.

L'occasion pour laquelle il s'est habillé si juteusement parce qu'il faisait partie de l'auberge que l'équipe Jukilop a organisée pour leur collaborateurs et famille.

Portant sa tenue composée d'une jupe, d'une veste, de bottes argentées et d'un chemisier à manches longues et d'un col roulé blanc, la tenue de Loaiza évoque définitivement Barbie.

À ces dates, il est courant que les Mexicains se rassemblent pour faire des auberges, fêter Noël ou tout simplement vivre ensemble autant partent en vacances et normalement la famille se joint aux célébrations annuelles.

Dans la vidéo, vous pouviez voir une partie de ce que seraient les célébrations, et même une piñata pleine de ballons, la chose intéressante était qu'à l'intérieur de la piñata et des ballons il y aurait ballons avec de l'argent à l'intérieur, qui était une idée de l'un des amis de Juan de Dios Pantoja, quelque chose d'assez cool dit Kimberly Loaiza en voyant qu'ils mettaient des billets dans des ballons pour les gonfler.

Il y a environ six jours, Kimberly a lancé son nouveau sentillo intitulé "Ne sois pas jaloux" qui est devenu un succès et une tendance sur YouTube depuis le jour de son lancement, jusqu'à présent, il a acclamé 25 millions de vues.

"Ne sois pas jaloux" C'était le plus attendu depuis qu'il l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux, car ses fans ressentaient déjà le besoin d'en savoir plus sur son projet et au moment où il l'a lancé, il a immédiatement commencé à devenir viral.

L'une des choses les plus spéciales de son lancement est qu'il a coïncidé avec son anniversaire le 12 décembre, c'était aussi le jour Kima a cinq ans Né

