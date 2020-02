Kimberly Loaiza sur le point de pleurer pour l’histoire émotionnelle de l’un de ses Linduras | Instagram

Comme cela est souvent connu du public, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et certains autres youtubeurs donnent des téléphones portables et d’autres produits à leurs adeptes par le biais de la dynamique. Loaiza a fini par pleurer après avoir appris l’histoire de l’un des gagnants d’un téléphone portable.

Kim et Juan tiennent à montrer publiquement que ce qu’ils donnent vient aux gagnants et c’est pourquoi La plus grande gentillesse Il s’inquiétait beaucoup quand il ne pouvait trouver où se trouvait l’un des gagnants d’un téléphone portable.

Surtout un (des gagnants) ne m’a pas répondu et ne m’a pas répondu et ils ont passé environ un jour ou deux sans me répondre, il ne m’a même pas laissé en vue et c’est comme non ah qu’est-ce que je fais?, Qu’est-ce que je fais?, Peut-être que personne ne m’a plus répondu, peut-être qu’il n’a pas accès à ce compte, a partagé Kim.

Vous pouvez être intéressé: Vidéo Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et Kima craignent pour le coronavirus

Les autres téléphones portables ont été livrés et le Jukilop n’a toujours pas trouvé ce gagnant avant d’avoir essayé par un autre moyen, ils ont trouvé un de leurs amis et ont découvert la raison du problème, la jeune femme n’avait pas de téléphone portable, elle avait vraiment besoin de celui qui avait gagné et cela a rempli Kimberly Loaiza de tendresse, qui était sur le point de pleurer en connaissant la situation.

La plaisanterie est qu’après quelques jours, nous avons contacté une amie de cette fille, celle qui avait gagné et n’avait pas répondu et lui a dit que son amie était la gagnante d’un téléphone portable, que si elle pouvait le lui faire savoir, que s’il pouvait le lui dire et que ça se révèle que cette petite fille, cette beauté n’a pas pu répondre car elle n’avait pas de téléphone portable, a ajouté la youtubeuse.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Heureusement, Kim a réussi à retrouver cette jeune femme grâce à son amie et lui a envoyé le prix, qui sera sûrement très apprécié par la jeune fille, qui très excitée a remercié la youtubeuse.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza accepte qu’elle a chanté laide à Hoy et avoue pourquoi

Je veux dire qu’il l’a gagné et maintenant s’il a (téléphone portable), quelle émotion, cela m’a rendu super, super mignon, a déclaré Kimberly sur le point de pleurer.

Loaiza a partagé la vidéo de la fille recevant son téléphone portable, qui était assez nerveuse et excitée par le cadeau.

.