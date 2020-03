Kimberly McCullough parle de sa rencontre avec Ethan Parsons tout en réalisant «Roswell, Nouveau-Mexique»

L’ancienne star de l’Hôpital général Kimberly McCullough a rapidement augmenté les rangs des réalisateurs de télévision en demande. L’actrice, qui a joué Robin Scorpio dans le feuilleton, a récemment retrouvé une ancienne co-star lors de la réalisation d’un épisode de la série dans laquelle elle joue maintenant.

HÔPITAL GÉNÉRAL – Kimberly McCullough joue «Robin» sur Walt Disney Television via «General Hospital» de .. «General Hospital» diffusera son 13 000e épisode le 24 février 2014. Le drame de jour primé aux Emmy Awards est diffusé du lundi au vendredi (14 h 00 – 15 h 00 HE) sur la chaîne Walt Disney Television via le réseau de télévision .. GH14

(Photo de Rick Rowell / Walt Disney Television via .)

KIMBERLY MCCULLOUGH

Kimberly McCullough est maintenant une réalisatrice de télévision prolifique

Depuis qu’il a quitté l’hôpital général à temps plein, McCullough est devenu un réalisateur de télévision très accompli. Son curriculum vitae de plus en plus long comprend des épisodes de Pretty Little Liars, All About the Washingtons, Fuller House, The Connors, One Day at a Time, High School Musical: The Musical: The Series et The Bold Type.

Dans une nouvelle interview avec Soaps in Depth, McCullough a expliqué à quel point il était facile pour elle de jongler avec le tournage de plusieurs épisodes à la fois, car elle est habituée à la nature rapide du tournage d’épisodes de feuilletons.

Elle a expliqué: “C’est drôle parce que quand je suis interviewé [for a job], On me dit souvent: “Oh, nous n’avons pas un gros budget” ou “Notre calendrier est fou – nous tirons très vite. Je les regarde toujours poliment et je me dis «Mmhmm. Cool! Les feuilletons tournent 160 pages par jour. J’ai compris… Je connais des astuces pour faire avancer les choses rapidement. »»

L’actrice s’oppose à la réalisation d’une ancienne co-star de «l’Hôpital général»

McCullough a récemment réalisé un épisode à venir de la nouvelle saison de Roswell, au Nouveau-Mexique. L’émission, qui est diffusée sur The CW, est une réinvention de la série originale diffusée sur UPN et The WB.

L’une des stars de l’émission est Nathan Parsons, qui a joué avec McCullough à l’hôpital général. Il a interprété le personnage d’Ethan Lovett dans le feuilleton de 2009-2012. Il est revenu pour des apparitions en 2013 et 2015.

En travaillant à nouveau avec Parsons, elle a déclaré: «C’était comme passer du temps avec un vieil ami. Mais il était également très respectueux de mes choix et de ma position là-bas. Et il est tout simplement adorable. “

Le spectacle met également en vedette Michael Vlamis, Lily Cowles, Tyler Blackburn, Heather Hemmens, Michael Trevino et un autre ancien de l’opéra de savon, Trevor St. John

Selon McCullough, elle a pu intégrer une partie de son style de signature dans l’un des moments d’ouverture de l’épisode. Elle a expliqué: «On me dit que mon style est très stratifié: comme un plan dans un plan dans un plan. C’est-à-dire que j’essaye de m’intégrer beaucoup … Je pense que c’est à cause de mon expérience en danse C’est comme chorégraphier la caméra. “

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC et Roswell, le Nouveau-Mexique revient la semaine prochaine pour sa nouvelle saison sur The CW.