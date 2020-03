King Kong rugit de 1933 dans les cinémas du pays pour une journée

Pour la première fois en plus de six décennies, l’original King Kong obtient une sortie en salles nationale dans une présentation d’une journée seulement de Fathom Events, TCM et Warner Bros le dimanche 15 mars à 13 h. et 16 h heure locale. Billets pour King Kong peuvent être achetés sur www.FathomEvents.com ou dans les guichets participants.

Bien qu’il s’agisse d’une véritable icône du cinéma américain et de l’une des créations les plus instantanément reconnaissables jamais mises à l’écran, celle de 1933 King Kong n’a pas eu de réédition en salles à l’échelle nationale depuis 64 ans. Cela change le dimanche 15 mars, lorsque Fathom Events dévoile «Kong, la huitième merveille du monde», sur plus de 600 écrans de cinéma à l’échelle nationale dans le cadre de la série TCM Big Screen Classics qui dure un an.

La dernière sortie sur grand écran a eu lieu en 1956 – lorsque Dwight D. Eisenhower était président, le billet de cinéma moyen coûtait 59 cents, et aucun article artificiel n’orbitait autour de la terre – la version théâtrale originale de King Kong est de retour pour éblouir l’ère numérique avec ses merveilles tout analogiques. En plus de cet événement cinématographique rare, Ben Mankiewicz, animateur de TCM Primetime, offrira de toutes nouvelles perspectives et commentaires sur l’un des films les plus connus, les plus influents (et toujours les plus excitants) de tous les temps.

L’aventure éblouissante comprend une animation révolutionnaire en stop motion de Willis O’Brien – des effets visuels qui restent étonnants malgré les avancées générées par ordinateur depuis la sortie originale de King Kong il y a près de 90 ans. Le film met en vedette Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot et présente une partition luxuriante du légendaire compositeur Max Steiner. Bien qu’il ait été refait deux fois et ait inspiré d’innombrables films, émissions de télévision et personnages, l’original de 1933 détient toujours un pouvoir que le critique de cinéma Roger Ebert a appelé «sans âge et primitif».