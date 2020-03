King Von dépose “LeVon James” Ft. Lil Durk, G Herbo, YNW Melly et plus

Le rappeur de Chicago, King Von, a l’impression d’être au sommet de son art, il est donc normal qu’il ait intitulé son album en hommage à l’un des plus grands joueurs de la NBA. Vendredi 6 mars, l’artiste de 25 ans a livré LeVon James, un projet de 16 titres qui, il l’espère, attirera l’attention. “Yall va dire

@XXL J’ai besoin d’être sur cette liste Freshman “, a tweeté le rappeur il y a quelques jours avec une photo de lui.

Nous devrons simplement attendre et voir si King Von a attiré l’attention de la publication, mais il s’est lié avec quelques-uns de ses collègues artistes sur LeVon James pour ajouter un poids lyrique à l’album. Les caractéristiques incluent des looks de G Herbo, Lil Durk, YNW Melly, NLE Choppa, Yungeen Ace, Tee Grizzley, Booka600. Faites-nous savoir ce que vous pensez de LeVon James.

Liste des pistes

1. Quelque chose d’autre

2. l’a emmenée à l’O

3. Sur Yo Ass ft. G Herbo

4. 2 heures du matin

5. Down Me ft. Lil Durk

6. Rolling ft. YNW Melly

7. Identique à nous

8. Message ft. NLE Choppa

9. Opps cassés

10. Problèmes de confiance avec Yungeen Ace

11. Je ne veux pas être moi

12. Bloquer

13. Str8 ft. Tee Grizzley

14 h 3

15. Baguettes avec Lil Durk & Booka600

16. Me voir faire

