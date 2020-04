Kingdom Keepers Disney + Series mis au rebut en raison de «trop d’adresses IP»

Hier, nous avons signalé que Disney travaillait sur une nouvelle série Disney + basée sur la série de livres Kingdom Keepers. Kingdom Keepers est une série de romans pour enfants écrits par l’auteur américain Ridley Pearson, où l’intrigue principale de l’histoire est de savoir comment il suit cinq adolescents qui sont des hôtes holographiques dans le parc à thème Disney, qui combattent les méchants de Disney la nuit pour les empêcher de prendre le contrôle des parcs à thème et du monde.

Le réalisateur / acteur Kevin Smith a déclaré dans un récent épisode de son émission Fat Man Beyond, qu’il avait assisté à une série et avait participé à une démonstration technologique, qui serait ensuite utilisée dans l’émission Mandalorian.

Kevin Smith est allé sur Twitter pour confirmer la nouvelle, mais il a également confirmé que l’idée de l’émission avait été abandonnée.

C’était génial d’écrire il y a 2 ans. Il était prévu que l’une des premières émissions soit lancée sur ce qui allait devenir @disneyplus. Puis un nouvel exécutif a été chargé de l’application et il a tué KK. Dit que nous avons utilisé trop @Disney IP dans un projet (chaque personnage du parc prend vie).

Ajout dans un tweet ultérieur.

Le directeur de @disneyplus a peut-être éliminé Kingdom Keepers, mais c’est aussi le gars qui a dit “Faisons @starwars et @MarvelStudios!” Donc, autant que j’aurais aimé faire mon émission, je suis beaucoup plus heureux de regarder #TheMandolorian et je ne peux pas attendre #WandaVision. #FanFirstFilmmakerSecond

Il a ajouté:

Il a été écrit avec amour par un enfant qui a grandi en regardant “The Wonderful World of Disney” avec sa famille tous les dimanches soirs. J’ai renommé les personnages principaux d’après l’équipe originale d’Imagineers qui travaillait avec Walt. Je me sentais comme s’ils m’avaient payé trop cher pour écrire une fan fiction @Disney!

Cependant, l’auteur de la série de livres, Ridley Pearson s’est également rendu récemment sur Twitter pour confirmer qu’il travaillait toujours sur l’idée de transformer ses livres en Disney +.

D’ici là, les fans de Disney devront continuer à lire les romans pour suivre les aventures dans les parcs.

Auriez-vous aimé une série Kingdom Keepers?

