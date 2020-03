‘Kingdom’ Saison 3: Statut de renouvellement, à quoi s’attendre et date de sortie de Netflix

Une autre bonne saison sanglante de Kingdom, les fans seront encore plus voraces de voir la série d’horreur coréenne revenir pour une troisième saison. Nous attendons toujours que Netflix confirme qu’une troisième saison se déroule, mais cela ne nous empêchera pas de spéculer sur ce que nous pouvons attendre de la saison 3 de Kingdom.

Kingdom est une série d’horreur sud-coréenne originale de Netflix écrite par Kim Eun-hee. La série est basée sur le livre Land of the Gods, également écrit par Kim Eun-hee. Arrivée pour la première fois en 2019, la série d’horreur est depuis devenue l’un des titres non anglais les plus populaires disponibles en streaming sur Netflix.

Kingdom a-t-il été renouvelé pour la saison 3?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 13/03/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, il est encore beaucoup trop tôt pour que Netflix annonce le renouvellement de Kingdom.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confiants à 99,9% que la série sera renouvelée pour une troisième saison. Nous avons une idée depuis longtemps maintenant que la série sera renouvelée, et cette finale épique l’a presque confirmé.

À quoi s’attendre de la saison 3 de Kingdom

Ci-dessous, nous allons discuter de ce que nous pouvons nous attendre à voir de la troisième saison de Kingdom.

* Spoilers pour Kingdom saison 2 *

Éclosion dans le Nord

Après 7 ans et trois mois depuis que le prince Chang a simulé sa mort, nous avons appris de Young-Shin lors d’une réunion avec Cho Beom-Pal que son altesse royale avait enquêté sur l’usine de résurrection, la chassant dans toute la Corée. Nous avons appris que la plante de la résurrection poussait dans des régions de toute la Corée et qu’un mystérieux vendeur de la frontière sino-coréenne l’avait vendue aux gens du commun.

Emmenant le prince Chang, Seobi et sa garde au nord, ils ont découvert un village abandonné. Après enquête, ils ont rapidement découvert que le village avait été infecté. Le tintement des cloches autour des chevilles des villageois indiquait que, encore plus, était en route.

Avec seulement trois combattants entraînés parmi eux, d’après ce que nous avons vu, il est fort probable que le prince Chang ait besoin de se retirer du nord. Sans le nombre approprié de soldats pour abattre les zombies, il pourrait y avoir une autre épidémie dans le nord.

Qui est le vendeur de plantes?

En poursuivant le mystérieux vendeur vers le nord, il a finalement été révélé que la personne qui tentait de propager la peste était une femme. Ses motivations ne sont pas claires à ce stade, mais comme l’un des paysans a révélé qu’il avait acheté l’usine de résurrection à la frontière entre la Chine et la Corée, elle pourrait travailler pour la dynastie Ming.

L’intention pourrait être d’anéantir la population de Corée, puis de permettre aux forces chinoises de conquérir facilement.

Alternativement, elle voudra peut-être juste regarder le monde brûler.

Le nouveau prince mort-vivant?

Bien qu’il ait retiré les vers du jeune Prince quand il était bébé, au moins un était resté dans son système, dormant jusqu’à ce que son cerveau se soit suffisamment développé pour qu’il prenne le dessus.

Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que le ver porteur de l’infection s’est propagé au cerveau du Prince. Compte tenu du fait qu’il est en sommeil depuis sept ans, il peut avoir un impact différent sur le jeune royal par rapport aux autres victimes.

Personnellement, il serait trop facile pour une infection de réclamer le prince, le transformant en un monstre insensé et répandant la peste dans les murs du palais. Il est probable que nous verrons une nouvelle forme de contamination, qui peut corrompre son esprit jusqu’à le transformer finalement en un zombie plus intelligent et même plus meurtrier.

Un remède sera-t-il jamais trouvé?

Seobi avait passé la majeure partie de sept ans à essayer de trouver un remède contre la peste des morts-vivants. À part la découverte que l’immersion d’une victime dans l’eau détruit les vers, très peu de progrès ont été réalisés.

Dans ses recherches, Seobi a pu rassembler tout ce que nous savions sur le virus;

Les vers sont affectés par le temps, favorisant des températures plus froides que la chaleur, mais sont très volatils lorsqu’ils sont exposés à une chaleur extrême.Les morts-vivants dormaient pendant les mois de printemps et d’été En automne et en hiver, les morts-vivants ne sont actifs que pendant la nuit lorsque les températures chutent. Solstice d’hiver jusqu’au premier jour du printemps, les morts restent actifs jour et nuit. Le fait de plonger les victimes dans l’eau avant que l’infection ne s’installe détruira les vers à l’intérieur du corps.

Malheureusement, Seobi s’était trompé sur l’immunité des nouveau-nés, car les vers dormaient au sein du prince même après avoir submergé ses blessures.

Les recherches de Seobi ont été laissées entre les mains de Cho Beom-Pal, en cas de nouvelle épidémie, qui pourrait arriver plus tôt que quiconque ne l’aurait espéré.

Nouvelles de casting pour Kingdom Season 3

Nous avons dit au revoir à de nombreux membres de la distribution lors de la deuxième saison, dont beaucoup ont malheureusement été victimes de la peste des morts-vivants.

Un membre de la distribution que nous verrons certainement plus pour la troisième saison sera Jun Ji Hyun. Bien que ce nom puisse ne pas être familier pour certains, l’actrice sud-coréenne a été vue dans les dernières secondes de la saison 2 de Kingdom, révélant qu’elle est la coupable qui a répandu la fleur de la résurrection en Corée.

Il a été révélé fin 2019 que Jun Ji Hyun avait été coulée, mais son rôle était un secret farouchement gardé. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi, car son casting ne fait que confirmer une troisième saison de Kingdom.

Les membres du casting, nous nous attendons à voir revenir pour la saison 3 sont:

RôleActrice / ActriceOù les ai-je vus / entendus auparavant? Prince héritier ChangJu Ji-HoonAsure: La cité de la folie | Antique | L’espion est parti NorthSeo-BiBae Doo-NaSense8 | Atlas des nuages ​​| L’hôteYoung-ShinKim Sung-KyuLes Hors-la-loi | Tunnel | La détective accidentelle Jo Beom-PalJun Suk-HoStrong Woman Do Bong-Soon | Intrus | Lucid DreamMoo Young’s WifeAhn Eun JinHospital Playlist | Étranger de l’enfer | Le clown couronné

Nous nous assurerons de vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles et informations pour la troisième saison de Kingdom.

Quand peut-on s’attendre à ce que le tournage commence pour la troisième saison de Kingdom?

Alors que nous préférons éviter de parler du sujet, Covid-19 est l’éléphant dans la pièce. La pandémie mondiale a fermé toutes sortes d’entreprises, d’événements sportifs, de sorties en salles et même le report du tournage de Netflix Originals.

Grace et Frankie ont arrêté la production pour la saison 7, et Russian Doll devait commencer le tournage pour la deuxième saison fin mars, mais a depuis été reporté.

La saison 2 de Russian Doll devait commencer le tournage à la fin du mois à New York.

Cela a maintenant été reporté en raison du coronavirus. https://t.co/aeYTp9wezL pic.twitter.com/IjfYa6hx4J

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 12 mars 2020

Nous ne savons pas quand AStory aurait programmé le tournage de la saison 3 de Kingdom, tout ce que nous savons, c’est que les plans qu’ils avaient en tête seront grandement affectés car ils pensent à la sécurité de tous ceux qui sont impliqués dans la série.

Quand peut-on s’attendre à voir Kingdom Season 3 sur Netflix?

Comme nous l’avons spéculé ci-dessus, Covid-19 pourrait avoir un impact considérable sur la production de la troisième saison, ce qui signifie que nous pourrions voir la série retardée d’au moins quelques mois.

Si nous avons de la chance, nous verrons la saison 3 de Kingdom d’ici l’été 2021. Malheureusement, à ce rythme, il semble que nous ne puissions pas voir Kingdom revenir avant fin 2021 ou début 2022.

Combien d’épisodes comportera la saison 3?

Nous avons toujours su que Kingdom avait été poussé de huit épisodes à douze, mais les plans pour une troisième saison n’auraient peut-être pas été envisagés sans la popularité écrasante.

Maintenant que nous sommes en territoire inconnu, nous pourrions voir plus d’épisodes pour la troisième saison de Kingdom. Nous aimerions certainement en voir plus, mais Netflix peut être strict avec le nombre d’épisodes qu’il commande pour les nouvelles saisons.

Quoi qu’il en soit, si nous recevons au moins six nouveaux épisodes, c’est plus que suffisant pour nous.

Aimeriez-vous voir une troisième saison de Kingdom? Avez-vous des théories que vous aimeriez partager? faites le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!