Kingdom Season 2 fixe la date de première dans un nouveau teaser

Netflix a annoncé la date de première officielle de la deuxième saison à venir de leur drame de la période d’horreur sud-coréenne Royaume. Mettant en vedette Ju Ji-Hoon et Bae Doona, la série à succès fera son retour le 13 mars. L’annonce est également venue avec la sortie du premier Royaume Le teaser et l’affiche de la saison 2, que vous pouvez maintenant consulter ci-dessous avec le casting principal au sommet d’un toit alors qu’ils sont entourés d’un essaim de zombies déchaînés.

CONNEXES: La suite de Train to Busan est prévue pour 2020

Situé dans la période médiévale de Joseon en Corée, dans un royaume vaincu par la corruption et la famine, une mystérieuse peste se propage pour transformer les infectés en monstres. Le prince héritier, accusé de trahison et cherchant désespérément à sauver son peuple, entreprend un voyage pour dévoiler ce qui se cache dans le noir.

Royaume étoiles Ju Ji-Hoon (Avec les dieux, la sombre figure du crime) en tant que prince héritier, Bae Doona (Sense8, Cloud Atlas) en tant que Seo-bi, Ryu Seung-Ryong (Miracle at Cell No. 7, Extreme Job) comme Jo Hak-Jo, Kim Sangho (La beauté intérieure, la vie heureuse), Heo Joon-Ho (Jumong) et Jeon Seok-Ho (La bonne épouse).

CONNEXES: Le prochain projet de Bong Joon-Ho sera un film d’action et d’horreur coréen

Royaume est réalisé par Kim Seung-Hun à partir d’un scénario écrit par Kim Eun-Hee qui était basé sur sa série Webcomic Land of the Gods. Tous les épisodes de la première saison sont déjà disponibles en streaming sur Netflix.