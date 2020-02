Kingdom Season 2 sur Netflix: à venir sur Netflix en mars 2020

Ça arrive! Netflix a déjà renouvelé pour la deuxième saison de Kingdom. Le Zombie K-Thriller est déjà devenu un succès retentissant sur Netflix auquel nous nous attendions pleinement! Mélanger des zombies dans un cadre historique avec de toutes nouvelles idées fraîches allait toujours être une recette pour réussir. Alors que les fans réclament pour en savoir plus, nous mettrons à jour cet article à mesure que de nouveaux extraits d’informations seront révélés. Voici donc tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 2 de Netflix Kingdom.

Kingdom est basé sur le webcomic coréen Land of the Gods de l’auteur Kim Eun-hee. Dramaturge et scénariste bien connue et respectée en Corée, Kim Eun-hee était également la scénariste de la série et a adapté son webcomic à un public grand public. Avec un casting phénoménal, une cinématographie, une histoire et un beau design, il est facile de voir pourquoi tant de gens sont tombés amoureux du spectacle. Cela dit, nous n’avons échantillonné que la moitié de ce que Kingdom a à offrir, alors imaginez ce que tout le monde ressentira à la fin de la saison 2.

La série est déjà devenue l’un de nos favoris personnels sur What’s on Netflix et Internet a convenu dans leurs propres hordes de pourquoi Kingdom est l’un des meilleurs services de streaming à offrir.

Dans la période Joseon de Corée, le prince héritier Change est pris dans une conspiration politique et est contraint de fuir la capitale. Après avoir enquêté sur l’homme qui a soigné son père, le roi, la mission de Chang devient rapidement aigre alors qu’il apprend que le travail du médecin a conduit à la création d’une mystérieuse peste qui fait ressusciter les morts. Alors que l’épidémie mangeuse de chair menace le pays, le prince héritier doit unir le peuple et sauver la Corée.

Renouvellement: Kingdom Season 2

Absolument. En fait, nous connaissions la deuxième saison bien avant que la première ne tombe sur Netflix.

Date de sortie: Kingdom Season 2

Nous avons la confirmation que la saison 2 de Kingdom arrivera sur Netflix le 13 mars 2020! La nouvelle a été confirmée dans une série de tweets par divers comptes Twitter Netflix à travers le monde.

les chapeaux les plus cool que vous ayez jamais vus sont de retour et meilleurs que jamais. oh, les zombies rapides aussi.

royaume s2. 13 mars. pic.twitter.com/dordsAMPH6

– Netflix Malaysia (@NetflixMY) 6 février 2020

Statut de production: Kingdom Saison 2

La production officielle a commencé en février 2019 et cela a été confirmé grâce à tous les acteurs de la distribution pour la première table lue.

Officiellement, il n’y a que deux images fixes qui ont été publiées pour la deuxième saison de Kingdom.

La production de la deuxième saison pourrait prendre environ quatre à six mois à produire. Février est le dernier mois de l’hiver en Corée du Sud.En raison de la fin de la finale de la saison 1, il était donc logique pour eux de commencer la production pendant un mois d’hiver. Ce qui est plus logique pour l’histoire, ce sont les mois plus chauds du printemps, qui seront également essentiels à l’histoire.

Selon IMDb, le tournage de la saison 1 a commencé le 8 novembre et s’est terminé le 21 décembre. Nous pourrions potentiellement voir un temps de production plus court pour la saison 2 car la pré-production pour tout le Royaume était probablement terminée avant le tournage de la saison 1.

Report de production

La production a été reportée d’une semaine en mars après la mort tragique d’un employé dans un accident de voiture sur le chemin du tournage. Le membre du personnel n’avait que 20 ans, ce qui fait de lui l’un des plus jeunes à travailler sur Netflix Original. La production a été reportée pour la semaine afin que les membres du personnel puissent assister à ses funérailles.

La production est toujours en cours avec la dernière mise à jour que nous avons vue est l’actrice Bae Donna sur le plateau le 6 juin. Avec la production de la saison 2 à partir de février, nous nous attendons à ce que le tournage se termine bientôt.

À quoi s’attendre: Kingdom Saison 2La Horde

Nous commencerons par la défense de Sangju, car la horde de morts-vivants n’est qu’à quelques instants d’attaquer la ville. Au choc du prince Chang et de ses collègues défenseurs, les morts-vivants sont toujours actifs pendant que le soleil est levé. Beaucoup peuvent s’attendre à mourir, mais le génie d’An Hyun peut encore sauver les survivants de Sangju.

Seo-Bi ​​et Beom-Pal ont découvert la fleur de la vallée gelée qui a causé la peste des morts-vivants. Après avoir été trouvés par les morts-vivants dans la lumière du soleil, ils ont tous deux réalisé que ce n’était pas le soleil dont ils se cachaient, mais la chaleur. Avec la fleur recueillie dans Seo-Bi ​​et peut maintenant essayer de développer un remède contre la peste. Mais avec seulement une petite quantité d’eau séparant la paire des zombies, les choses semblent désastreuses. Il faudra un miracle pour que la paire s’échappe.

La capitale

Dans la capitale Hanyang, la reine Cho est maintenant utilisée comme marionnette par son père. En bloquant les gens des régions de Gyeongbuk et Gyeongnam, les zombies ont laissé les gens mourir. Les féroces «armées de fiver» qui protègent les portes et les murs tueront tous ceux qui tentent d’échapper à la horde de morts-vivants. Avec Cho toujours pour se venger de la mort de son fils, le prince Chang est pris entre la horde de morts-vivants et l’homme qui dirige le pays qui veut sa tête sur un plateau.

Pendant ce temps, la reine Cho s’est intriguée. Après qu’il ait été révélé qu’elle simulait sa grossesse, le plan de la reine est de voler un garçon à la première femme à accoucher du groupe de femmes enceintes. Ne réalisant pas le motif insidieux de la raison pour laquelle même les femmes ordinaires ont également été soignées, le premier mâle né prendra la place d’héritier du roi et du clan Cho. Éliminant ainsi le droit du prince Chang en tant qu’héritier du roi.

The Cast: Kingdom Saison 2

Les acteurs suivants reviendront pour la deuxième saison de Kingdom:

Acteur / ActriceOù les ai-je déjà vus / entendus auparavant? Prince héritier ChangJu Ji-HoonAsure: The City of Madness, Antique, The Spy Gone NorthSeo-BiBae Doo-NaSense8, Cloud Atlas, The HostChoRyoo Seung-RyongMiracle in Cell No. 7, All À propos de My Wife, War of the ArrowsQueen ChoKim Hye-JunChaos matrimoniaux, Just Between LoversMoo-YoungKim Sang-HoThe Happy Life, Moby Dick, Doctor StrangerYoung-ShinKim Sung-KyuThe Outlaws, Tunnel, The Accidental DetectiveAn HyunHeo Jun-HoSilmido, Demon Empire, HwasangoJo Beom-PalJun Suk-HoStrong Woman Do Bong-Soon, Intruders, Lucid Dream

Il y a eu de nouvelles annonces de casting dont Park Byung Eun et Kim Tae Hoon.

Nous avons encore plus d’actualités de casting pour Kingdom car l’actrice populaire Jun Ji Hyun a été castée pour la finale de la série! C’est une énorme nouvelle car ce sera son premier rôle à la télévision depuis plus de quatre ans.

Jun Ji Hyun aurait été lancé dans la saison 2 de Kingdom – à venir sur Netflix en 2020! #JunJiHyun # Kingdom2 pic.twitter.com/lJjrOAXS1h

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 29 novembre 2019

Ce qui est encore plus important dans le casting de Jun Ji Hyun, c’est qu’elle aurait été engagée pour la troisième saison de Kingdom. Il n’y a eu aucune confirmation que Netflix a des plans pour la saison 3, mais l’agence qui représente Jun Ji Hyun a déclaré qu’une offre avait été donnée.

Théories: Kingdom Saison 2

Voici quelques théories dont nous avons discuté, nous avons pensé qu’il serait formidable d’en partager quelques-unes avec vous!

La puissance du soleil

Le grand coup à la fin de la saison 1 a été la révélation de la faiblesse du zombie à réchauffer l’air et non la lumière. Comme nous pouvons supposer que l’hiver est arrivé, cela signifierait que l’air froid permettrait aux zombies de rester plus actifs tout au long de la journée.

Nous théorisons que pour le moment, les zombies ne resteront pas actifs pendant 24 heures par jour. En effet, la température continuerait d’augmenter tout au long de la journée.Par conséquent, nous pensons que l’intervalle de temps entre le moment où les humains sont en sécurité deviendra de plus en plus court à mesure que l’air froid de l’hiver se couche. Bien sûr, cela signifie que les humains devront se battre plus longtemps et disposer de moins de temps pour se préparer à une attaque de zombies.

Le fils du Prince héritier est le futur roi

La garde du prince héritier Muyeong était sans doute l’un des personnages les plus adorables du Royaume. Sa loyauté, son amour et son dévouement pour le prince héritier étaient incomparables, risquant sa vie plusieurs fois pour son maître.

Il a été révélé que Moo-Young a renvoyé sa femme pour assurer sa sécurité pendant la grossesse de leur enfant. Après s’être réfugiée avec les autres femmes enceintes, on peut s’attendre à ce que la femme qui donne naissance à un petit garçon soit éliminée et que le garçon soit emmené pour être utilisé comme faux héritier du trône. Dans une tournure cruelle du destin, nous nous attendons à ce que la reine vole le bébé de Moo-Young et sa femme et utilise leur enfant comme son faux héritier. Malheureusement, cela signifierait également que la femme de Moo-Young devrait mourir pour le plan de la reine. Ayant déjà donné tellement de lui-même à la famille royale, cela briserait-il Moo-Young?

Une chose à noter également, la femme de Moo-Young peut découvrir le complot insidieux par accident. Si elle n’est pas la femme à donner naissance à un garçon, elle pourrait être la personne qui dira au prince Chang la vérité sur le nouvel héritier du roi.

La Horde brisera la défense des cinq armées

Dans la ville de Sangju, nous pouvons nous attendre à ce que le prince héritier et les défenses de la ville retiennent pour l’instant la horde de morts-vivants. La même chose peut ne pas se produire aux frontières de Gyeongnam et Gyeongbuk. Des milliers de paysans et de nobles effrayés vont affluer vers les murs pour être protégés ou tués par les cinq armées. Inévitablement, toute personne incapable de s’échapper ou de se cacher sera mangée et ainsi détournée par la horde des morts.

Les rangs des morts-vivants ne faisant qu’augmenter, il peut y en avoir trop pour l’armée. Certains de ces murs semblent plutôt superficiels et si les morts commencent à grimper les uns sur les autres pour atteindre leurs proies… il ne faudra pas longtemps à une horde pour briser la défense. Les cinq armées semblent très bien préparées pour les morts-vivants, mais pour ceux qui n’ont pas encore combattu la horde n’auront aucune idée de ce qui va les chasser.

Webcomic coréen: Kingdom Season 2

Le webcomic et la série ont été écrits par Kim Eun-Hee. Bien qu’il y ait des éléments de l’histoire tirés du webcomic, dans l’ensemble, la série Netflix Original est simplement basée sur l’idée du webcomic. Ce que je veux dire par là, c’est que la série ne suit pas l’histoire du webcomic.

Nombre d’épisodes: Kingdom Saison 2

La deuxième saison sera diffusée avec 6 épisodes. Chaque épisode aura une durée d’environ 60 minutes.

Destinée à l’origine à être une série limitée avec 8 épisodes commandés, Netflix a plutôt décidé de diviser la série en 2 saisons. Donc, alors que nous attendrons des mois avant l’arrivée de la saison 2, nous recevrons plus d’épisodes que prévu à l’origine!

Réaction en ligne: Kingdom Season 2

#Kingdom sur Netflix, un drame de la période des zombies coréens, est une TELLE bouffée d’air frais dans la scène télévisée de l’épidémie de zombies!

Regardez cette vidéo dès que possible, rien de tel sur la télévision grand public mainstream pic.twitter.com/UKcb7OoytC

– StarTails (@RodneyWalukhaso) 26 janvier 2019

#Kingdom sur Netflix est incroyable.

Binged tout en une merveilleuse soirée. Écriture fantastique, cinématographie et jeu. Zombies, épées, mousquets et belle nature.

Ose prendre son temps avec l’histoire, et on dirait que c’est comme ça que ça aurait vraiment baissé s’il était réel. pic.twitter.com/kh6ArGrriG

– Jonatan Blomberg (@JonteBlomberg) 26 janvier 2019

Kingdom sur @netflix est l’histoire de zombies la plus magnifique et la mieux écrite que j’aie jamais vue. #kingdomnetflix

– theblerdgurl ™ ️ (@theblerdgurl) 27 janvier 2019

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour la saison 2 de Kingdom?

Maintenant que la date de sortie a été annoncée, espérons-le, une bande-annonce sortira bientôt.

Êtes-vous ravi de la sortie de Kingdom Season 2? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.