Kino Lorber dévoile une expérience théâtrale numérique Art House

Kino Lorber dévoile l’expérience théâtrale numérique de la maison d’art

Avec la plupart des théâtres fermés à travers le pays au milieu des problèmes de coronavirus, Kino Lorber lance une expérience théâtrale virtuelle appelée Kino Marquee pour aider les théâtres d’art de maison fermés par l’épidémie de coronavirus à servir leur public et à générer des revenus en visionnant des films numériquement, en commençant par Bacurau.

Réalisé par Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles et avec Sônia Braga (The Jesus Rolls) Et Udo Kier (Traîné à travers le béton), Le film a remporté le prix du jury à Cannes en 2019 et a continué à jouer à Toronto et à New York Film Festivals avec beaucoup de succès. C’était un «Critics Pick» du New York Times de Manohla Dargis qui l’appelait «une fusion exaltante de haut et de bas», et The New Yorker a salué le film comme «un fantasme politique audacieusement inventif».

Le film devait s’ouvrir au Film de New York au Lincoln Center, à la Brooklyn Academy of Music et au Jacob Burns Film Center avant les fermetures et maintenant le public pourra soutenir ces cinémas en visionnant le film via Kino Marquee, qui mettra en place des espaces virtuels désignés salles de projection pour chaque film et salle de cinéma qui peuvent être réservées du vendredi au jeudi, avec des revenus partagés entre le distributeur et l’exposant.

La liste actuelle des théâtres à bord comprend:

Film au Lincoln Center (New York, NY) BAM (Brooklyn, NY) Jacob Burns Film Center (Pleasantville, NY) Le petit théâtre (Rochester, NY) Festival international du film de Santa Barbara Riviera Theatre (Santa Barbara, CA) Le cinéma Frida ( Santa Ana, CA) Sie Film Center (Denver, CO) Belcourt Theatre (Nashville, TN) Loft Cinema (Tucson, AZ) Austin Film Society (Austin, TX) Wexner Center for the Arts (Columbus, OH) Aperture Cinema (Winston Salem , NC)

«Lorsque les cinémas ont commencé à fermer, nous, à Kino Lorber, avons réfléchi à la façon dont nous pourrions collaborer avec nos partenaires de théâtre indépendants à travers le pays.,»Wendy Lidell, vice-présidente directrice de la distribution en salle chez Kino Lorber, a déclaré dans un communiqué. «Nous ne pouvons pas sortir le genre de films que nous faisons sans leur soutien. Bien sûr, nous voulions trouver un moyen de garder notre sortie de film actuelle devant le public, mais de le faire d’une manière qui profiterait également à nos partenaires de l’exposition. Nous voulons aider à faire en sorte que ces théâtres puissent rouvrir leurs portes une fois la crise passée. Le programme Kino Marquee offre aux théâtres la possibilité de générer des revenus pendant que leurs portes sont fermées. »

Kino Marquee sera hébergé sur le nouveau service VOD de la société, Kino Now, bien que l’accès aux salles de projection virtuelles ne soit pas disponible via ce site, mais plutôt via les promotions des films des cinémas via le site, où les téléspectateurs peuvent acheter des billets virtuels et recevez un lien vous permettant d’accéder aux salles de projection en ligne.

«En tant qu’entreprise dont le mantra a toujours été« l’expérience du cinéma », nous tenons à aider nos partenaires de l’exposition à maintenir leur visibilité et leur valeur en lançant toute la carrière médiatique des films soigneusement sélectionnés qui nous tiennent tant à cœur», Kino Lorber, PDG de Richard Lorber a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes tous dans le même bateau et nous en sortirons plus forts avec le soutien des communautés de cinéphiles que nos salles desservent.”

